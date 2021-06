Andorra.- Andorra incrementa la previsión de déficit hasta los 129 millones de euros

10-06-2021 El ministro de Finanzas, Eric Jover, al lado del presidente de la comisión legislativa de finanzas y presupuesto, David Montané POLITICA ANDORRA CONSELL GENERAL



Suma 27 millones en gastos y resta 34 de ingresos respecto al presupuesto inicial



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Andorra ha presentado una revisión del presupuesto para este ejercicio 2021 y ha incrementado el déficit hasta los 129 millones de euros, lo que es cerca del doble de la previsión inicial, que era de 65 millones de euros.



Así lo ha presentado el ministro de Finanzas, Eric Jover, delante la comisión legislativa de finanzas y presupuesto, donde ha expuesto que los efectos de la pandemia de Covid-19 han sido "más importantes de los previstos para el inicio del 2021", según se recoge en un comunicado.



A modo de ejemplo, Jover ha expuesto que a nivel de la aduana los ingresos han sido de 47 millones, lo que supone 7 millones menos que en el mismo periodo del 2020 y menos 37 millones respecto el 2019.



A la vez, los gastos han sido superiores: 13,5 millones adicionales a nivel sanitario, 20 millones de gastos económicos y 5 millones de gastos sociales.



Por eso, el nuevo presupuesto extraordinario muestra una bajada de los ingresos de 34 millones de euros; disminuye en 5 millones la recaudación por imposición directa y en 38 millones por impuestos directos, y se compensa con un aumento de 3 millones en ingresos patrimoniales y de otros 7 millones por transferencias.



Por otro lado, se prevé un aumento de los gastos de 27 millones de euros, que se desglosan en una bajada de 6 millones de los gastos de bienes y servicios --a pesar de un aumento de los costos sanitarios--, y un aumento de los gastos por transferencias de 41 millones.



PLAN DE EQUILIBRIO FINANCIERO



El presupuesto extraordinario se acompaña de un nuevo plan de equilibrio financiero 2020-2025, y se basa en la previsión de crecimiento, que es del 6% para este 2021, del 7,1% para el ejercicio de 2022 y del 4,9% de cara al 2023.



Así, se calcula que el nivel de endeudamiento vuelva estar dentro los límites legales --del 40% sobre el PIB-- en el ejercicio 2023; este 2021 se estaría en un nivel de endeudamiento del 53,7% y bajaría hasta el 40,5% para el 2022.



PREOCUPACIÓN DE LOS SOCIALDEMÓCRATAS



Por su parte, el grupo parlamentario socialdemócrata ha expresado "preocupación por la falta de control en la gestión de los gastos" por el aumento expuesto este jueves.



En un comunicado recogen las palabras del presidente del principal grupo parlamentario de la oposición, Pere López, que ha señalado que se ha hecho una rectificación "muy significativa" de los números.



López también ha manifestado: "Los socialdemócratas somos sinceros, no imaginábamos que el invierno seria tan malo, pero lo que sí sabíamos seguro era que el 2021 no seria tan bueno como el 2019".



El presidente del grupo parlamentario socialdemócrata considera que "era obvio" que los ingresos previstos no se cumplirían y ha señalado que se debería escoger un escenario intermedio y no el más optimista.