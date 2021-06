AMP.- Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Hemos cumplido con protocolos aún más estrictos de los que impone UEFA"

"Voy a esperar a Busquets", asegura el seleccionador, que tiene claro que lo sucedido "no va a ser una excusa" para la EURO 2020



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, explicó este jueves "desde el principio de la concentración" del equipo nacional han "cumplido con todos los protocolos establecidos, incluso más estrictos de los que impone la UEFA" y que le hacían pensar que no podría colarse el coronavirus, mientras que afirmó que Sergio Busquets seguirá en la lista y que lo que les está pasando "no va ser excusa" para la Eurocopa.



"Desde el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos, incluso más estrictos de los que nos impone la UEFA. Los primeros días de la concentración se vivieron con la lógica ilusión de lo que supone un Europeo, pero todo cambia el domingo a partir del primer positivo", expresó Luis Enrique ante la prensa.



El asturiano confesó que el positivo de Sergio Busquets les pilló "por sorpresa". "Llevábamos siete días en una burbuja cumpliendo con todos los protocolos. En ese momento todo se viene abajo, empiezas a dudar de muchas cosas y rápidamente los servicios médicos toman medidas y empezamos un protocolo todavía más exigente", apuntó.



El técnico dijo que es "digna elogiar la actitud de los jugadores, quizás porque ya están acostumbrados a esta pandemia". "Muy pocas veces he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre 'staff' y jugadores. Lo que se vive aquí es algo muy difícil de conseguir, solo recuerdo algo así en mi etapa de entrenador en el filial del Barcelona", indicó.



"Sólo puedo pensar en cosas positivas y en que vamos a estar preparados para dar mucha guerra, en las circunstancias que sea", expuso, antes de confirmar que Sergio Busquets estará "seguro" en la lista definitiva de convocados. "Le voy a esperar. Juega con la ventaja de ser el primero y tiene tiempo más que de sobra", añadió,



El de la Badia "está perfecto". "Está con una pauta de trabajo y en contacto con los jugadores y el 'staff', está motivado. Es asintomático y creo que cuando esto pasa, uno tiene menos carga viral y contagia menos", puntualizó.



"ACTITUD ENCOMIABLE" DE LOS SEIS CONVOCADOS TRAS EL POSITIVO DE BUSQUETS



Luis Enrique recordó que la selección no iba "a ser una excepción" con el coronavirus y que hay otras, como Suecia, "con la misma situación". "Puede incluso que alguna, y espero que no, que lo sufra durante el Europeo", remarcó el técnico, que no escondió que "cuando entra el virus en una burbuja se convierte en algo complicado de gestionar" y que confirmó que el caso de Diego Llorente "parece que es un falso positivo".



"Como seleccionador me estoy adaptando a una situación jamás planteada. Diseñamos un plan B par el caso de que el virus se propagase estamos con los dos planes y este plan B me hace ser muy optimista por el nivel de implicación de los jugadores", prosiguió el exjugador.



Este elogió que se organizase todo "en tiempo récord" para poder jugar con la Sub-21 contra Lituania y que once de sus componentes se quedasen entrenando. En este sentido, calificó de "encomiable" la actitud de Carlos Soler, Pablo Fornals, Raúl Albiol, Brais Méndez, Rodrigo Moreno y Kepa Arrizabalaga, a los que llamó "personalmente" para ver su disponibilidad para incorporarse de forma preventiva.



"Alguno estaba en Mikonos y otro se iba a Cancún, pero en tres minutos estaban todos preparados para dejarlo y venir aquí, garantizándoles nada. Lo primero que les dije es que tenían la garantía total de que en el caso de que tuvieran dudas o no pudiera venir por vacaciones d que no habría ninguna repercusión", comentó.



El técnico aseguró que no llamó a "nadie más" ni que pensó en Sergio Ramos porque "sigue en las mismas circunstancia" que provocaron su no inclusión en la lista del 24 de mayo. "Convoco a los que considero mejores y que además pueden casar con mi idea futbolística", advirtió.



Además de "fortalecer y reforzar el protocolo", se centraron "en intentar que el jugador llegue en las mejores condiciones físicas y anímicas". "La incertidumbre está presente y eso genera desasosiego. Por como nos hemos adaptado a las circunstancias adversas sólo puedo pensar en que nos esperan cosas positivas y bonitas y que vamos a estar preparados para dar mucha 'guerra'", se sinceró.



El asturiano dejó claro que tiene "confianza máxima" en los servicios médicos y que el viernes, día del amistoso ante Portugal, no sabían "nada de ningún caso". "No buscamos culpables ni por donde se ha colado el virus si no soluciones y parar esta situación, y ser los más sinceros y optimistas posibles", aseguró.



"Pensaba que con unas medidas tan exigentes el virus no iba a entrar. Se nos podrán criticar cosas, pero no que no hemos tomado decisiones rápidas. Hasta el sábado o el domingo tenemos margen para dar la lista, pero ahora tenemos un plan B claro y conciso, aunque esperamos no tener que llevarlo a cabo", subrayó el de Gijón.



"ESTO NO VA A SER UNA EXCUSA"



El seleccionador también tiene claro que el aspecto mental "es vital" en una situación así. "En este sentido sólo puedo decir cosas positivas. No ha habido miedo en ningún caso, una incertidumbre lógica y nosotros como cuerpo técnico intentamos aportarles cosas para que se sientan seguros", admitió.



"A nivel personal no es agradable cuando los resultados tardan mucho en llegar. Los hacemos ya las PCR a primera hora para que el laboratorio los tenga con la máxima celeridad y pueda darnos los resultados antes de entrenar porque antes de comer es difícil", declaró Luis Enrique, que fue claro cuando se le preguntó por cómo estaba viviendo esto. "He vivido situaciones peores, para mí esto es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir", zanjó.



"Lo que generan los jugadores entrenando es un espectáculo en cuanto a actitud y compromiso, y para mí como entrenador y para los jugadores, es un 'feedback' muy positivo. Esta incertidumbre condiciona porque cada uno vive una situación diferente: unos lo han pasado y tienen anticuerpos, otros lo han pasado y no los tienen, otros no lo han pasado", detalló el de Gijón.



Durante estos días de entrenamientos, han intentando centrarse "en lo importante", como entrenar "en las horas de más calor" para adaptarse a lo que les espera en Sevilla. "Ayer miércoles fue la primera vez que hicimos dos grupos con dos onces diferentes y hemos podido trabajar algo táctico, y también en la pizarra", remarcó.



"Les vamos dando información y ellos la van asimilando. No son las condiciones ideales, pero no va a ser una excusa, los jugadores van a llegar en buenas condiciones", agregó el asturiano que informó que deberán "esperar uno o dos días más" y que todos den "negativo" en los test para volver a entrenar juntos.



"Sin ninguna duda", replicó sobre si lo sucedido mantenía su visión optimista para la Eurocopa. "No somos los favoritos porque lo es el actual campeón y esto es un Europeo y el anterior Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas, pero estamos en ese grupo de seis o siete", sentenció.