Alto precio del carbón no impulsará inversión en nuevas minas

(Bloomberg) -- Los precios del carbón están en su nivel más alto, pero no son suficientes para estimular la inversión en nuevas minas frente a crecientes esfuerzos de Gobiernos e instituciones financieras para lograr que el mundo abandone el combustible fósil más sucio.

Los precios están al alza desde China hasta Europa a medida que la demanda del carbón se recupera de un golpe inducido por el virus, e interrupciones temporales en minas reducen la oferta. No obstante, las empresas aún dudan en invertir en nuevos proyectos porque es difícil obtener financiación y hay muchos interrogantes sobre la demanda a largo plazo.

Esto beneficia los resultados de las mineras, pero va en contra del ciclo típico de los productos básicos, donde los precios altos son una señal para aumentar la producción y, finalmente, devolver el equilibrio al mercado. La interrupción de la dinámica normal resalta cómo los objetivos ambientales más amplios están cambiando los patrones de inversión para los combustibles fósiles.

“Esperamos que la mayoría de las mineras de carbón que exportan al mercado marítimo busquen absorber el aumento actual de los precios del carbón para reforzar los balances, en lugar de comprometerse con una nueva oferta”, dijo Viktor Tanevski, analista en jefe de Wood Mackenzie Ltd. “Aún existen proyectos que están en construcción o listos para la construcción que se pueden acelerar para aliviar las presiones de precios”.

La fuerte actividad industrial en las principales economías está ayudando al consumo de carbón, mientras que la oferta está limitada por una serie de problemas, como fuertes lluvias en Indonesia, medidas de seguridad minera en China y huelgas en Colombia. En Europa, la demanda ha aumentado entre un 10% y un 15% este año después de que un invierno más frío de lo habitual agotara las reservas de gas, según Axpo Solutions AG.

Los futuros del carbón de alta calidad en el puerto de Newcastle en Australia subieron a US$118,50 la tonelada el miércoles, el nivel más alto desde 2012. Los precios en China, el mayor consumidor de carbón del mundo, han subido 34% desde finales de febrero y subieron tanto que el Gobierno está considerando imponer un límite. En EE.UU., los precios avanzaron 3,1% al máximo desde fines de 2019 en las cuatro semanas hasta el 4 de junio en la región de los Apalaches, que está mejor posicionada para aprovechar la creciente demanda de exportaciones.

