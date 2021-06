Alonso dice que las Grandes Ligas manipulan las pelotas a su conveniencia

EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 9 jun (EFE).- El pelotero estelar Pete Alonso, primera base de los Mets de Nueva York, dijo que no está de acuerdo con la represión de las Grandes Ligas contra las sustancias extrañas que favorecen a los lanzadores, y que el problema más importante que enfrenta el deporte es la manipulación de las pelotas de béisbol por parte de la liga según la generación de agentes libres.

Dijo incluso que su teoría es realmente "un hecho" que puede ser demostrado en cualquier momento.

Durante una videoconferencia con periodistas, el inicialista indicó que "La mayor preocupación es que las Grandes Ligas manipulan el béisbol año tras año dependiendo de la generación de agencia libre, o de que jugadores estén en una parte avanzada de su arbitraje".

Cuando se le hizo una pregunta de seguimiento si la idea de que las Mayores manipulan las pelotas de béisbol en función de la generación de agente libre es algo que los jugadores "hablan y creen", Alonso respondió: "eso es un hecho".

El toletero fue a más al decir que "En 2019, hubo una gran generación de lanzadores de agentes libres y luego se dieron 'las pelotas jugosas'", dijo.

Agregó que "luego 2020 fue un año extraño con la temporada de Covid-19. Pero ahora volvemos a jugar una temporada regular con un montón de torpederos y jugadores de posición a los que se les pagará mucho dinero como jugadores de alto calibre (y entonces hablan de reprimir a los lanzadores). Eso no es coincidencia. Definitivamente es algo que hacen".

Hasta el momento la Liga no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alonso, que han sido consideradas de gran calado y con repercusiones seguras dentro del deporte pasatiempo nacional.

La generación de agentes libres 2021-22 se destaca por los torpederos Trevor Story, Corey Seager, y los puertorriqueños Javier Báez (Chicago Cachorros) y Carlos Correa (Houston Astros).

Las Mayores establecieron récord de jonrones en 2019, sólo dos años después de que se rompiera el récord anterior. Los lanzadores de la liga especularon que las pelotas de béisbol estaban a favor de los bateadores.

Las Grandes Ligas informaron a los equipos en febrero que planeaba amortiguar ligeramente las pelotas de béisbol para la temporada 2021 luego de un aumento de jonrones en dos años. En 2019, el 3,6 por ciento de las apariciones en el plato terminaron con un cuadrangular, un número que ha caído al 3,1 por ciento este año.

Alonso conectó 53 jonrones como novato en la temporada 2019 y 16 en 57 partidos el año pasado. Conectó cuadrangular en la primera entrada del miércoles, su décimo de la temporada.

La teoría de Alonso, que presentó como un hecho a pesar de no aportar pruebas concretas, subraya la creciente desconfianza entre los jugadores y la liga ante el fin del actual convenio colectivo en diciembre.

También dijo que no creía que las Grandes Ligas estuvieran haciendo lo correcto al tomar medidas enérgicas contra los lanzadores que usan material pegajoso mientras están en el montículo.

"Para mí, ya sea que estén usando alquitrán de pino, colofonia, protector solar o rana toro o lo que quieran usar para controlar la pelota, déjelos usarlo porque lo que yo veo es que veo a los chicos lanzando más fuerte todos los días", dijo Alonso, y agregó que "no quiero que los 160 kilómetros por hora se le escapen de la mano a alguien porque no lo sintieron lo suficiente".

El incidente reciente en el que el jardinero de los Mets Kevin Pillar fue golpeado en la cara por un lanzamiento vino a la mente de Alonso.

"Todos vimos lo que le pasó a Kevin Pillar", comentó Alonso. "Y eso da miedo. Tenemos suerte de que sólo tenga la nariz rota. Podría ser mucho peor dependiendo de dónde sea el golpe".

Alonso dijo que mientras batea, usa sus guantes de bateo, un fijador y brea de pino para agarrar el bate de béisbol.

"Si la liga no cambiara las pelotas de béisbol", dijo Alonso, "los muchachos no tendrían que usar tanto material pegajoso".