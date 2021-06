Alemania arranca la preparación en su cuartel general con todos sus efectivos

EFE/EPA/THILO SCHMUELGEN / POOL

Berlín, 10 jun (EFE).- Alemania dio comienzo este jueves a su preparación en su cuartel general de Herzogenarach de cara el primer partido de la Eurocopa contra Francia el 15 de junio y con todos sus efectivos a bordo.

"Para el cuerpo técnico es una satisfacción poder contar con los 26 jugadores en el primer entrenamiento", dijo el director de selecciones de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Oliver Bierhoff, en una conferencia de prensa virtual.

Leon Goretzka, que viene de una lesión muscular, ya puede entrenar con balón y con el grupo aunque Bierhoff admitió que el partido contra Francia llega demasiado pronto para el jugador del Bayern.

El cuartel general de Herzogenarach, cerca de Núremberg, ha sido comparado con el de Campo Bahía durante Brasil 2014 donde a la postre Alemania obtuvo el título.

"Solo falta el mar", dijo Bierhoff.

El campamento está compuesto por 7 casas en las que viven grupos de 3 y 4 jugadores.

"Primero determinamos los 7 capitanes, que son los jugadores que tienen más partidos internacionales, y luego sorteamos a los otros. Eso sí, nos fijamos que en una misma casa no estuvieran tres o cuatro jugadores procedentes del mismo club", explicó Bierhoff.

De cara al partido contra Francia Bierhoff reconoció el favoritismo de la actual campeona del mundo aunque agregó que Alemania también tiene sus virtudes.

"Son campeones del mundo, el equipo lleva tiempo jugando juntos y está lleno de jugadores de clase mundial. Pero nosotros también tenemos nuestra calidad y vamos a intentar imponerla", dijo.

Bierhoff recordó que los duelos con Francia han sido tradicionalmente interesantes e igualados y dijo que esperaba un partido muy táctico.

Se espera que la alineación que presente Alemania contra Francia se parezca mucho a la del último amistoso que se saldó con una victoria de 7-1 ante Letonia.

Sin embargo, ha surgido una discusión acerca de la conveniencia de que Ilkay Gündogan y Toni Kroos jueguen como medio centros pues se les atribuye un exceso de vocación ofensiva.

"Es posible que tengamos momentos en que haya que renunciar a la posesión y tendremos que trabajar por la recuperación y Toni y yo lo sabemos", dijo Gündogan al ser interpelado hoy en conferencia de prensa.

"Conviene también que los tres centrales que están detrás de nosotros nos ayuden a cerrar espacios". añadió.

Interrogado acerca de cómo se siente con Kroos, Gündogan dijo que se sentía bien "lo que mismo que si jugará con Joshua (Kimmich), con Leon (Goretzka) o con Florian Neuhaus".

Kimmich probablemente empezará como carrilero derecho ante Francia.

Gündogan agregó que creía que el último partido, ante Letonia, había sido un buen comienzo de la preparación para la Eurocopa.

Alemania entrenará esta tarde, a las 16:30 y hacia las 19:00 de la noche está programado un encuentro virtual con la canciller Angela Merkel.

"El intercambio con la canciller es algo que ha vuelto tradicional y es una muestra de aprecio por la selección", dijo Bierhoff.

Bierhoff se refirió a la prima que recibirán los jugadores en caso de ganar el torneo, 400.000 euros, cuando se le preguntó si había debido ser más modesta en los tiempos que se viven.

"Sé que es alta. Pero también es cierto que no hubo primas para la clasificación al torneo. Y admito que como parte de la federación me gustaría tener que pagarla", explicó.