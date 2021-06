3-0. España no encuentra oposición en Bélgica

Las jugadoras de España celebran la victoria con la afición tras el encuentro amistoso internacional entre España y Bélgica, este jueves en el estadio Santo Domingo de Alcorcón (Madrid). EFE/Kiko Huesca

Alcorcón (Madrid), 10 jun (EFE).- España logró este jueves una cómoda victoria frente a Bélgica, en un partido amistoso que dominó desde el principio y que se resolvió con goles de Mariona Caldentey, Alexia Putellas, de penalti, y Aitana Bonmatí.

La primera ocasión del partido fue para España con un pase atrás de Mariona que remató a la primera Aitana y obligó a desviar el balón a Evrard con una buena estirada.

Bélgica no se vino abajo por el alto ritmo con el que empezó España y, poco a poco, fue ganando metros sobre la portería de Lola Gallardo hasta que un remate de Cayman se estrelló en un poste.

Esa acción supuso un toque de atención para España, que comenzó a hacer su juego dominando la posesión y llevando la iniciativa ofensiva, lo que provocó que los acercamientos a la portería rival se multiplicaran.

A los 42 minutos, Mariona Caldentey protagonizó una jugada individual por la banda derecha, se internó en el área y puso un centro que se envenenó y sorprendió por el palo largo a Evrard.

Nada más comenzar la segunda parte, España se encontró con un penalti con una mano de Cayman tras un lanzamiento de falta. Alexia Putellas, desde los once metros, no falló.

El dominio de España siguió acrecentándose en los minutos siguientes y, a los 74, Aitana Bonmatí lanzó un disparo con rosca desde la frontal que puso el balón en la escuadra.

En los instantes finales la jugadora de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi debutó con la selección española y jugó sus primeros minutos con el combinado nacional.

Ficha técnica:

3 - España: Lola Gallardo; Pereira (Ona Batlle, m.58), Irene Paredes (Nerea Izaguirre, m.74), María León; Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey (Leila, m.74); Marta Cardona (Amaiur, m.81), Esther González (Alba Redondo, m.58) y Olga Carmona (Ivana Andrés, m.74).

0 - Bélgica: Evrard; Vangheluwe, Tysiak, Laura de Neve, Iliano (Brackman, m.88); Onzia (Janssens, m.88), Delacauw; Cayman, Minnaert, Vande Velde (Mertens, m.88); y Eurlings.

Árbitro: Shona Shukrula (holandesa). Amonestó a Cardona (m.64), de España.

Goles: 1-0: M.42 Mariona; 2-0: M.50 Alexia Putellas, de penalti; 3-0: M.74 Aitana Bonmatí.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), ante unos 500 espectadores.