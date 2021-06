Yoel Bárcenas marca y gana con Panamá y será baja en la ida del 'play-off' final

El jugador del Girona Edgar Yoel Bárcenas, juega un balón ante Juan Villar, del Almería, durante el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División.- EFE/Carlos Barba

Girona, 9 jun (EFE).- La selección de Panamá accedió este martes a la segunda ronda del clasificatorio de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 al vencer a la República Dominicana, por 3-0 con un papel clave de Yoel Bárcenas que, al acceder a la siguiente fase, no podrá jugar con el Girona la ida de la final del 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander.

Tras terminar la primera ronda del clasificatorio como campeona del grupo D, Panamá jugará ahora ante Curazao con el objetivo de lograr uno de los tres billetes para la tercera y última ronda del clasificatorio de la Concacaf.

La eliminatoria se jugará, a ida y vuelta, los días 12 y 15 de junio, por lo que Bárcenas, autor del segundo gol de Panamá contra República Dominicana, no podrá jugar con el Girona este domingo en Vallecas, en la ida de la final de la promoción de ascenso a Primera.

Sí podría estar ya disponible para el técnico del Girona, Francisco Rodríguez, para el encuentro de vuelta, que se disputará en Montilivi el domingo 20, aunque con una carga notable de minutos y, aún más, de kilómetros.

La baja de Bárcenas es muy sensible para el ataque del conjunto catalán, ya que el panameño fue uno de los jugadores más destacados en la semifinal del 'play-off' frente al Almería.

En la ida, anotó el primer gol, originó el segundo y asistió a Mamadou Sylla en el tercero (3-0) y, en la vuelta, firmó una exhibición de sacrificio defensivo para ayudar a certificar el pase a la final (0-0).

Esta temporada, Yoel ha disputado 42 partidos con el Girona, 28 de ellos como titular, y ha marcado cuatro goles, siendo el tercer máximo anotador del Girona. Solo superan sus números el citado Sylla y Cristhian Stuani (10), que después de ser baja por lesión en los últimos partidos podría ser el sustituto del 'canalero'l en Vallecas.