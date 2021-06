Una misión de la OEA busca facilitar el diálogo para elecciones libres en Haití

El presidente haitiano Jovenel Moise. EFE/Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 8 jun (EFE).- Una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este martes con el presidente de Haití, Jovenel Moise, y un sector de la oposición en la primera jornada de una visita originada en la "grave situación" política, de seguridad y de derechos humanos en el país.

"El objetivo de la misión es facilitar un diálogo que conduzca a unas elecciones libres y justas", dijo la OEA en un comunicado publicado hoy.

La misión del organismo continental se encuentra en la nación por invitación del Gobierno haitiano, agregó la información.

El partido político Pitit Dessalines, que lidera Moise Jean-Charles, el Sector Democrático y Popular y el partido Fanmi Lavalas, del expresidente Jean Bertrand Aristide, han declinado la invitación de la OEA para discutir sobre la crisis actual.

Las organizaciones que rechazaron la invitación de la OEA critican sus posiciones presuntamente a favor de Moise, pero también su participación en la supuesta creación de crisis políticas durante los últimos 10 años en Haití.

"Creemos que la OEA tiene una responsabilidad moral y política en esta crisis del país", dijo André Michel, portavoz del Sector Democrático y Popular en una conferencia de prensa este martes.

El coordinador nacional del opositor Ayiti An Anksyon (AAA), el exsenador Youry Latortue, confirmó su presencia en la reunión, aunque dijo que lo hacía para exponer "su verdad" sobre la realidad del país.

Otros partidos que acudieron al encuentro con los diplomáticos fueron el Entente National y la Dirección Política de la Oposición (Dirpod).

La misión de la OEA, que permanecerá en el país hasta el jueves venidero, la integran los representantes permanentes ante la OEA de Canadá, Costa Rica, Ecuador y San Vicente y las Granadinas, con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y su representante especial en Haití.

Las autoridades electorales de Haití anunciaron el lunes el aplazamiento del referéndum constitucional que estaba previsto para el próximo 27 de junio, debido al repunte de casos de la covid-19 en el país.

La nueva fecha del referéndum será decidida en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, según anunció el Consejo Electoral Provisional en un comunicado.

La celebración de la consulta popular es ampliamente cuestionada por la comunidad internacional, dado que no cuenta con el apoyo de la oposición ni de sectores de la sociedad civil como la Iglesia, el empresariado o los sindicatos.

Moise pretendía aprobar la Constitución antes de celebrar las elecciones presidenciales y legislativas, que están previstas para el 19 de septiembre.

Las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y países como Estados Unidos han criticado el proceso de consultas en torno a la nueva Constitución por no ser lo suficientemente inclusivo.