Una Menina de Velázquez y sushi, en la equipación oficial paralímpica española

El presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda (c), posa con los atletas paralímpicos durante la presentación este miércoles en la Base de La Marina de Valencia de la indumentaria oficial del Equipo Paralímpico Español durante los Juegos de Tokio. EFE/Biel Aliño

Valencia, 9 jun (EFE).- La indumentaria oficial que vestirá el equipo Paralímpico Español durante los Juegos de Tokio 2020, diseñada por la marca valenciana Luanvi, hará un guiño en sus prendas a la cultura japonesa, con la camiseta de entrenamiento con piezas de sushi, y a la cultura española con una Menina de Velázquez en la equipación de desfile.

“No solo queríamos crear unas camisetas bonicas y técnicamente mejor para los deportistas, sino que esas camisetas transmitieran algún mensaje a todo el mundo. Está la camiseta haciendo un guiño a Japón, con elementos de sushi, y la ropa calentamiento, con una de las meninas de Velázquez y la llama olímpica”, explicó Luanvi.

La figura de la Menina, compuesta por mucho colorido, ha sido diseñada por el artista valenciano Manolo Valdés y la llama olímpica por el grafitero Pablo Borrasca.

El acto de presentación ha tenido lugar este miércoles en la Base de La Marina de Valencia con la presencia del presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, y el de Luanvi, Vicente Tarancón, así como con la de Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

Los paralímpicos David Casinos y Desirée Vila han conducido el acto, mientras que los encargados de mostrar la piel nueva de Luanvi fueron los nadadores Sarai Gascón, Nuria Marqués y Jacobo Garrido, los atletas Héctor Cabrera y Adiaratou iglesias, los triatletas Eva Moral y Jairo Ruiz, y el jugador de baloncesto en silla de ruedas Amadou Diallo, entre otros.

Carballeda expresó que “las medallas no se negocian, pero esta vez os voy a pedir que se las dediquéis todas a la gente de este maravilloso país y por lo mal que lo están pasando. Hay mucha gente sufriendo en casa, pero van a poner la televisión y van a seguir vuestra hazaña, como os superáis, y lo vais a hacer dignamente”

El presidente del Comité Paralímpico también agradeció, además de a las treinta empresas patrocinadoras que les “ayudan a cumplir sueños”, el apoyo de Luanvi y la Fundación Trinidad Alfonso.

José Manuel Franco, presidente del CSD, que estuvo presente por vídeollamada, apuntó que está seguro de que las 31 medallas conseguidas por el equipo paralímpico en Río crecerán y bromeó diciéndoles que no volvieran con menos medallas.

“Las medallas son importantes, pero más importante es ese ejemplo que dais cada día y es lo que hace que los españoles nos sintamos orgullosos de vuestros éxitos, pero, sobre todo, de ser como sois”, finalizó.

Juan Miguel Gómez afirmó orgulloso que la Comunidad Valencia es una de las cunas del deporte adaptado, donde se ha disfrutado “de unas décadas de cantidad de presencia de David Casinos y Ricardo Ten, deportistas ejemplares”.

“Gracias a eso se ha creado un grupo de deporte adaptado multidisciplinar muy potente. La mitad de los jugadores de la selección española de fútbol para ciegos, son valencianos. No son simples palabras, la Comunidad está muy orgullosa en ser una de las más importantes del deporte adaptado”, añadió.

También estuvo presente el grafitero Pablo Borrasca, que ha representado en directo la llama de la marca ‘Paralímpicos’ en un gran mural que han dividido en 150 trozos para repartir entre los participantes.

Como colofón, Antonio Orozco ha interpretado el tema ‘Giran y van’, dedicado al ciclista Gonzalo García Abella y a todos los deportistas adaptados, una canción que afirmó que “es la historia más bonita que he escrito en mi vida”.