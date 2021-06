Un VAR "claro y uniforme", con un árbitro solo para el fuera de juego

El árbitro Martínez Munuera consulta el VAR durante un partido. EFE/Quique García/Archivo

Madrid, 9 jun (EFE).- El VAR de la Eurocopa operará desde las dependencias de la UEFA en Nyon (Suiza), con equipos formados por el árbitro de vídeo principal (VAR), un asistente (AVAR) y otro específico de fuera de juego para cada partido en busca de una actuación "clara y uniforme".

Estos grupos de árbitros, que harán el seguimiento de los partidos desde una de las dos salas habilitadas en el campus de la UEFA, estarán acompañados también por tres operadores y un asistente de apoyo al VAR, que actuará en calidad de coordinador.

La UEFA está convencida de los buenos resultados del sistema y asegura contar con los mejores "VAR del mundo", por lo que el objetivo en la Euro es que sean "cuidadosos, claros y muestren coherencia y uniformidad en sus intervenciones".

La premisa para ello es sencilla. Intervenir solo cuando el árbitro principal cometa un error claro y evidente, o en casos de incidentes graves que no detecte. Los árbitros siguen siendo el centro del proceso de toma de decisiones, pero el papel de los VAR se considera esencial para evitar errores que podrían tener un impacto importante en un partido.

"La UEFA cree mucho en este proyecto. El objetivo no es solo ayudar a los árbitros, sino también al fútbol. Estamos muy satisfechos con los resultados, y estamos trabajando duro para mejorar el sistema", sostuvo recientemente el exárbitro y ahora responsable de arbitraje de la UEFA, Roberto Rossetti.

Desde la introducción del VAR en febrero de 2019 la UEFA tiene registrado que ha intervenido en 453 partidos de sus competiciones y que ha corregido 139 decisiones (una cada 3,25 partidos).

Para las tareas de VAR en esta Eurocopa la UEFA ha designado 22 árbitros, entre ellos los españoles Alejandro José Hernández Hernández, Juan Martínez Munuera, Íñigo Prieto López de Cerain y José María Sánchez Martínez.

Además de ellos, España es uno de los cinco países que tendrá dos árbitros principales entre los 18 elegidos en el torneo, con Antonio Mateu Lahoz y Carlos Del Cerro Grande, igual que Alemania, Países Bajos, Inglaterra, y Rumanía.

Como novedad esta Eurocopa contará entre sus árbitros con un representante de la CONMEBOL con la figura del argentino Fernando Rapallini, dentro del acuerdo de cooperación entre la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol, de igual forma que un europeo, en este caso el español Jesús Gil Manzano, se sumará a los árbitros de la Copa América.

También la francesa Stéphanie Frappart será parte del grupo de cuartos árbitros, después de haber dirigido ya varios partidos de las competiciones masculinas de clubes y selecciones de la UEFA.

La Eurocopa introducirá ya las nuevas reglas de juego de la IFAB que regirán desde el próximo 1 de julio y por eso los instructores de UEFA han mantenido charlas explicativas con las selecciones participantes. En ellas ha dejado clara su firme postura contra agarrones y empujones en el área, simulaciones, entradas temerarias y acoso a los árbitros.

"Queremos proteger la imagen del juego y la salud de los jugadores. No toleraremos comportamientos antideportivos ni conductas irrespetuosas hacia los árbitros".

Las manos y su penalización también han sido objeto de análisis, aunque la UEFA se ciñe a las últimas aclaraciones hechas por la IFAB.

Será mano "si un jugador":

- toca deliberadamente el balón con su mano/brazo, por ejemplo moviendo la mano/brazo hacia el balón.

- toca el balón con su mano/brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural (cuando la posición de su mano/brazo no es consecuencia del movimiento corporal del jugador para esa situación específica. Al tener su mano/brazo en tal posición, el jugador corre el riesgo de que su mano/brazo sea golpeado por el balón y sea sancionado).

- si marca en portería rival directamente con su mano/brazo, incluso de forma involuntaria, incluyendo al portero; o inmediatamente después de que el balón toque en su mano/brazo, incluso de forma involuntaria.La mano involuntaria que lleve a que un compañero marque un gol o tenga una ocasión de marcar un gol ya no será ya considerada una infracción.

- Relación de árbitros principales seleccionados para la Eurocopa (por orden alfabético):

Felix Brych (Alemania)

Cüneyt Çakır (Turquía)

Carlos Del Cerro Grande (España)

Andreas Ekberg (Suecia)

Orel Grinfeeld (Israel)

Ovidiu Alin Hategan (Rumanía)

Sergei Karasev (Rusia)

Istvan Kovacs (Rumanía)

Bjorn Kuipers (Países Bajos)

Danny Makkelie (Países Bajos)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (España)

Michael Oliver (Inglaterra)

Daniele Orsato (Italia)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Daniel Siebert (Alemania)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Eslovenia).