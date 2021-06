Un lugar tranquilo 3 ya tiene fecha de estreno

25-01-2021 Un lugar tranquilo 2 vuelve a retrasar su fecha de estreno CULTURA PARAMOUNT



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un lugar tranquilo, la saga de terror y ciencia ficción creada por John Krasinski y protaognizada por Emily Blunt tendrá una tercera entrega a modo de spin-off.



Deadline ha confirmado que Paramount Pictures tiene programado el estreno de un nueva película ambientada dentro de este universo, que al contrario de lo que muchos esperaban, no será su tercera secuela, sino un spin-off firmado por Jeff Nichols (Mud, Midnight Special), basado en una idea de Krasinski.



La fecha finalmente elegida para esta cinta es el 31 de marzo de 2023, aunque los planes de Paramount pasaban por estrenarla mucho antes. El filme firmado por Nichols comenzó a desarrollarse a finales de 2020 con vistas a ser estrenado al año siguiente, sin embargo, con la pandemia de por medio, la llegada a las salas de la segunda entrega se retrasó y el estudio ha preferido no lanzar dos películas de la misma saga de forma tan seguida.



No es de extrañar que Paramount tenga planes de expandir esta franquicia después de que su primera entrega lograra recaudar 340 millones de dólares en todo el mundo.



Un lugar tranquilo 2, cuyo estreno se ha visto retrasado por la emergencia sanitaria del Covid-19, cuenta con Emily Blunt, Millicent Simmonds, y Noah Jupe, retomando sus papeles de la anterior entrega, y Cillian Murphy, que se une al reparto para cubrir la ausencia de John Krasinski, cuyo personaje falleciío en el primer filme.