UE aprueba pasaportes de vacunas con vistas en temporada estival

(Bloomberg) -- El Parlamento Europeo aprobó la introducción de certificados mutuamente reconocibles que permitirán viajar sin cuarentena dentro del bloque. Como paso final, los certificados deben ser aprobados por los Gobiernos de la Unión Europea.

La medida es un paso clave para facilitar los viajes por la Unión Europea ante la proximidad de la temporada de vacaciones de verano.

Los pasaportes de vacunas deberían estar operando en los 27 Estados miembros de la UE antes del 1 de julio y ofrecerán pruebas de que sus portadores han sido vacunados contra el coronavirus, se han recuperado de la enfermedad o tienen una prueba negativa reciente.

