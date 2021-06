Suecia endurece las medidas de control tras los positivos de Kulusevski y Svanberg

Gothenburg (Sweden), 08/06/2021.- Sweden EFE/EPA/Erik Simander/TT

Copenhague, 9 jun (EFE).- La selección sueca de fútbol ha endurecido las medidas de control y de precaución para reducir la posibilidad de nuevos contagios después de que ayer se confirmaran los positivos por covid-19 de Dejan Kulusevski y Mattias Svanberg.

Los jugadores suecos serán sometidos a partir de ahora a test rápidos diarios y se aumentará el número de pruebas PCR, informó hoy la Federación Sueca después de una reunión celebrada anoche entre el equipo médico y la dirección de la selección.

Las charlas tácticas se harán en grupos reducidos y locales más amplios, el tratamiento de los jugadores se reducirá y se realizará en lo posible en exteriores y se suspenderán las actividades grupales en interiores.

El nuevo protocolo incluye que se limite aún más el número de jugadores que estén en el gimnasio y otros locales, así como que los viajes en autobús sean minimizados.

La Federación Sueca había anunciado ayer por la tarde el positivo de Kulusevski y un par de horas después, antes del inicio del entrenamiento, se informó del de Svanberg: ambos han sido aislados y no podrán ser alineados en el partido de debut en la Eurocopa del próximo lunes en La Cartuja contra España.

Los médicos suecos creen que el jugador del Juventus se contagió la semana pasada, cuando los 26 seleccionados tuvieron varios días libres después de jugar un amistoso contra Finlandia y antes de entrar en la "burbuja".

Kulusevski, que ya pasó el virus, se sintió algo resfriado durante la mañana del martes, antes de que se le hicieran PCR a todo el grupo, y fue sometido a un test rápido, que dio positivo, según informó el jefe de los servicios médicos, Anders Valentin.

Kulusevski ya había presentado valores anómalos en una prueba el jueves, pero al dar negativo en dos test posteriores se le consideró apto y jugó el amistoso contra Armenia (3-1).

"No se trata de un brote, sino de un caso. Esperamos que no haya más", había dicho Valentin.

El seleccionador Jan "Janne" Andersson no convocará a nadie en lugar de Kulusevski, pero no ha dicho aún nada de Svanberg.

Las recomendaciones de la Agencia de Salud Pública de Suecia, que ha optado por una estrategia más suave contra la pandemia, establecen que si no hay síntomas, se puede continuar con los entrenamientos siempre que sean al aire libre, por lo que la selección sueca seguirá trabajando de forma grupal en exteriores.

A diferencia de la selección española, que ha comunicado también dos positivos (Sergio Busquets y Diego Llorente), Suecia descarta vacunar a sus jugadores antes del torneo, por falta de tiempo para que haga efecto la inmunización y porque no lo considera ético.

"No sería correcto que nos vacunaran antes que al resto de la población", afirmó Andersson.

Ni Kulusevski ni Svanberg son habituales titulares, aunque mientras el atacante del Juventus era una alternativa como delantero o interior derecho, el jugador del Bolonia es uno de los recambios a la pareja de mediocentros titulares, Olsson y Ekdal.