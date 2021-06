Siria acusa a Israel de un nuevo ataque aéreo, el primero en más de un mes

Vista de misiles de defensa aérea sirios sobre Damasco (Siria), que responden a una nueva ola de ataques con misiles israelíes. EFE/YOUSSEF BADAWI/Archivo

El Cairo, 8 jun (EFE).- Siria afirmó este martes haber repelido un nuevo ataque aéreo israelí contra varios objetivos en el centro y el sur del país árabe, según informó la agencia de noticias oficial SANA, el primero que se registra después de más de un mes de calma.

Una fuente militar citada por SANA detalló que el ataque se llevó a cabo pasadas las 23.30 horas locales (20.30 GMT) y que las defensas antiaéreas del Ejército sirio repelieron la "agresión israelí" y abatieron varios misiles, lanzados desde el espacio aéreo libanés.

Como es habitual, la agencia no detalló qué objetivos fueron blanco del ataque ni si se produjeron víctimas militares o civiles.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que Israel atacó "posiciones militares" cerca del aeropuerto de Damasco y en el sur de la provincia central de Homs, y también se produjeron explosiones en las provincias de Hama y Latakia, en el noroeste del país.

La ONG, con sede en Reino Unido pero una amplia red de corresponsales sobre el terreno, agregó que los ataques israelíes han dejado víctimas en Homs, sin ofrecer una cifra exacta.

El día 5 de mayo, al menos cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque de la aviación israelí contra posiciones del Ejército sirio e infraestructura civil en Hama y Latakia, según informaron entonces SANA y una fuente militar a Efe.

A pesar de que este tipo de ataques son frecuentes, no suelen dejar numerosas víctimas y no se había producido ninguno desde el mes pasado.

Israel tiene como objetivo principalmente posiciones de las fuerzas leales al presidente, Bachar al Asad, y las milicias chiíes libanesas o iraníes aliadas a él, cuya presencia al otro lado de su frontera en Siria es considerada una amenaza para la seguridad del Estado.