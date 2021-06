Salcedo y Montes abandonan la concentración de la selección mexicana

Carlos Salcedo, defensa de la Selección de México. EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/SOLO USO EDITORIA/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 8 jun (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol informó este martes que los defensas Carlos Salcedo, de los Tigres UANL, y César Montes, de los Rayados de Monterrey, abandonaron la concentración de la selección mexicana en Denver, Estados Unidos.

Estos futbolistas no estarán disponibles para el partido amistoso de este sábado de México ante Honduras, duelo que se disputará en el en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.

Salcedo fue convocado por el seleccionador argentino Gerardo Martino para el 'Final Four' de la Liga de Naciones, torneo en el que el Tri quedó segundo al perder en la final por 3-2 ante Estados Unidos.

Salcedo permaneció en el banquillo en la victoria de las semifinales ante Costa Rica y en contra de los Estados Unidos entró de cambio.

César Montes no fue contemplado por Martino para la Liga de Naciones, pero se mantenía en la concentración mexicana en Estados Unidos.

La Federación agregó en el comunicado que ambos futbolistas ya se encuentran en México en donde encararán con sus equipos la pretemporada del torneo Apertura 2021 del fútbol local que se inicia el 22 de julio.

En tanto, la selección de Martino permanece en entrenamientos en Denver para prepararse para enfrentar a Honduras y a Panamá, el 30 de junio.

Tras estos compromisos amistosos, México defenderá su título de la Copa Oro a partir del 10 de julio, torneo en el que Martino tendrá una convocatoria con varias bajas porque algunos de sus futbolistas habituales estarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Martino ha dicho que la prioridad la tendrá la selección que irá Tokio, en la que el seleccionador Jaime Lozano pretende tener a figuras como Edson Álvarez, del Ajax holandés; Diego Lainez, del Betis español y Gerardo Arteaga, del Genk belga.

La selección mayor de Martino también tendrá que hacerle frente a partir de septiembre a las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Catar 2022.