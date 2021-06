Rusia tacha de "hipócrita" la condena de Mladic

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. EFE/ Sergei Ilnitsky/Archivo

Moscú, 9 jun (EFE).- Rusia calificó este miércoles de "hipócrita" la decisión del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI) de ratificar la condena a cadena perpetua contra exlíder militar serbobosnio Ratko Mladic, conocido como "el carnicero de los Balcanes", por el genocidio de Srebrenica.

"La condena de Mladic parece hipócrita en el contexto de la absolución por la "justicia de la Haya" de otros participantes en el conflicto de esos años", señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova en un comunicado.

En particular, la representante de la diplomacia rusa se refirió al general croata Ante Gotovina, el ex primer ministro kosovar Ramush Haradinaj y el comandante bosnio Naser Oric.

El MTPI desestimó este martes las alegaciones de Mladic y ratificó su condena a cadena perpetua por los diez cargos imputados en su contra, que incluyen el genocidio de Srebrenica, donde murieron 8.000 varones musulmanes, cuatro crímenes de guerra y cinco de lesa humanidad.

El veredicto pone punto final al proceso legal contra el "carnicero de los Balcanes", pues no cabe recurso de apelación ante el MTPI contra una sentencia en segunda instancia.

Según Moscú, el MTPI y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ignoraron "los hechos y el contexto histórico de los sucesos relacionados con el colapso de Yugoslavia", con lo que socavan los esfuerzos para resolver las consecuencias del conflicto y restaurar la confianza en los Balcanes.

En cuanto al proceso contra Mladic, este destacó por el "desprecio" hacia sus derechos básicos como acusado, según la representante de Exteriores ruso.

"A lo largo de todo el proceso, los abogados y los familiares de Mladic lucharon por el respeto de sus derechos a la salud y la atención médica adecuada. Sin embargo, las solicitudes hechas a estos efectos fueron rechazadas por los jueces", afirmó Zajárova.

La portavoz de Exteriores de Rusia agregó que durante "varios años" Mladic no tuvo acceso a asistencia médica de especialistas independientes y fueron denegadas las peticiones para su traslado a Rusia o Serbia para el futuro tratamiento.