Roger Waters anuncia dos conciertos en México para 2022

9 jun (Reuters) - Roger Waters, fundador y exlíder de la mítica banda Pink Floyd, anunció que dará dos conciertos en Ciudad de México en octubre de 2022, como parte de la reprogramación de una gira por América del Norte que debió aplazar por la pandemia de coronavirus.

"¡Ciudad de México, nuevas fechas de 'This Is Not a Drill' para ustedes. El miércoles 7 de octubre de 2020 se traslada al 14 de octubre de 2022. El jueves 8 de octubre de 2020 se traslada al 15 de octubre de 2022. Más detalles próximamente", dijo el músico en su cuenta de Twitter.

Los shows de la gira "This Is Not a Drill" ("Esto no es un simulacro") serán en el Palacio de los Deportes, el mismo lugar donde estaban programados en 2020, que se postergaron por la pandemia que forzó el cierre de espectáculos en todo el mundo.

El bajista anunció que su tour por Estados Unidos y Canadá comenzará el 6 de julio de 2022 en la ciudad de Pittsburgh.

"'This Is Not a Drill' es un nuevo y revolucionario espectáculo de rock and roll, es una acusación impresionante de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir y un llamado a la acción para AMAR, PROTEGER y COMPARTIR nuestro precioso y precario planeta hogar", dijo Waters en una publicación anterior en su página de Facebook.

El show incluirá una docena de canciones de la "era dorada" de Pink Floyd y otras nuevas y será su "primer tour de despedida", según la publicación, que anunció que las entradas de los conciertos previos serán válidas para los de 2022.

