Reino Unido pide "pragmatismo" a la UE para resolver la cuestión norirlandesa

Londres, 9 jun (EFE).- El Reino Unido ha pedido a la Unión Europea (UE) "pragmatismo" y "sentido común" para resolver los problemas relacionados con las reglas que afectan la frontera comercial en Irlanda del Norte tras el Brexit, señaló este miércoles el secretario de Estado británico del gabinete, David Frost.

En un comunicado divulgado hoy, Frost, a cargo de los asuntos sobre el Brexit, dijo que las amenazas de medidas legales por parte de Bruselas no ayudan a la población y los negocios norirlandeses afectados por el acuerdo de separación.

Frost hizo esta observación antes de que las dos partes celebren hoy en Londres negociaciones técnicas para abordar los controles en la frontera comercial en el mar de Irlanda.

En virtud del protocolo norirlandés, la frontera comercial ha quedado situada en el mar de Irlanda a fin de evitar que los controles se hagan en la frontera terrestre entre la provincia británica y la República de Irlanda, para evitar una frontera física entre esos territorios y no perjudicar el proceso de paz.

Con el acuerdo del Brexit de 2020, Irlanda del Norte ha quedado en el mercado único, por lo que las reglas aduaneras para las mercancías procedentes de Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) se hacen en los puertos norirlandeses, aunque se acordó que los controles se harían de forma gradual, por fases.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, pidió a ayer a Londres no tomar medidas unilaterales para retrasar esos controles de productos que entran en Irlanda del Norte de Gran Bretaña, como parte del protocolo contenido en el acuerdo del Brexit.

En un artículo publicado ayer en el diario "The Daily Telegraph", Sefcovic advirtió de que la UE no dudará a la hora de "reaccionar rápido, firme y decidida para asegurar que el Reino unido cumple con sus obligaciones legales internacionales".

Esta advertencia responde a la decisión unilateral británica a principios de año de postergar la aplicación de las fases hasta al menos este octubre, lo que llevó a la UE a iniciar medidas legales.

En su comunicado, Frost destacó hoy la necesidad de encontrar "soluciones prácticas" para hacer funcionar bien el protocolo y agregó que la "prioridad" de las dos partes debe ser la preservación del proceso de paz norirlandés.

"Los negocios en Gran Bretaña han elegido no vender sus productos a Irlanda del Norte por el arduo papeleo, los fabricantes de fármacos amenazan con cortar suministros vitales y las carnes enfriadas de granjeros británicos destinadas al mercado de Irlanda del Norte están en riesgo de ser prohibidas totalmente", agregó.

"Lo que se necesita es pragmatismo y soluciones con sentido común para resolver los problemas que afrontamos. Este trabajo es importante y aún más urgente", agregó Frost. EFE

