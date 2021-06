Putin sospecha que EEUU está impulsando el ingreso de Ucrania en la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin. EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL/Archivo

Moscú, 9 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó hoy sus sospechas de que Estados Unidos está apoyando el ingreso de Ucrania en la OTAN, al tiempo que llamó "inteligentes" a los ucranianos que se oponen a esa entrada.

"Hay limitaciones formales, pero no hay ninguna garantía de que Ucrania no ingrese en la OTAN", dijo Putin en declaraciones a la televisión pública rusa.

Putin destacó que ahora en Washington aseguran que "no prometieron nada ni a Ucrania ni a los dirigentes ucranianos, incluido al presidente (Volodímir) Zelenski".

"¿Cómo lo sabemos? Uno puede imaginar que el plan de ingreso de Ucrania en la OTAN se está discutiendo. Al menos, nadie ha dicho que no", afirmó.

Putin aludió al anuncio de la Casa Blanca, que negó las afirmaciones de Kiev sobre que el presidente de EEUU, Joen Biden, respaldó el lunes el ingreso de Ucrania en la Alianza en conversación telefónica con Zelenski.

Vinculó dicha declaración con la cumbre que él y Biden celebrarán el próximo 16 de junio en Ginebra.

"Puede ser que ellos le dijeran: 'Sabes que te has adelantado, es pronto para hablar de ello. Te has metido donde no te llaman, ya que ahora se acerca la reunión al más alto nivel entre los dos presidentes ¿Para qué nos molestas? ¿Nos estropeas la atmósfera de cara a la cumbre? ¿No pudiste estar callado unos días?'", señaló.

Insistió en que "el llamamiento del otro lado del océano al presidente de Ucrania no significa nada".

Zelenski ha insistido en las últimas semanas a EEUU para que ponga fecha al ingreso de su país en la Alianza Atlántica, especialmente después de que la concentración de tropas rusas cerca de la frontera en abril hiciera temer un estallido de un conflicto entre ambos países por el control del Donbás.

"Cómo mínimo, un 50 % de los habitantes de Ucrania no quiere el ingreso de su país en la OTAN. Y esa es gente inteligente", aseguró Putin.

Agregó que eso no significa que "los otros son tontos, sino que los que no quieren, no desean encontrarse en la línea de fuego, no quieren ser moneda de cambio y carne de cañón".

Putin subrayó que, por lo visto, los detractores del ingreso en la OTAN "se sienten parte de nuestra civilización común y no quieren que una parte de la civilización se enfrente a la otra, mientras bailan al son de una música que marcan otros".

Además, arremetió contra el proyecto de ley presentado por Zelenski sobre los pueblos autóctonos de Ucrania, que no incluye a los rusos, lo que Putin consideró "un duro revés" para millones de personas que se consideran rusos en el país vecino.

Denunció que dividir a los ucranianos en categorías "apesta totalmente y recuerda a la teoría y práctica de la Alemania nazi".

Se preguntó "qué hacer con los que tiene la sangre mezclada", en referencia a progenitores de diferente origen étnico, como es el caso del propio Zelenski, que tiene raíces judías.

"¿Qué hacer con esa gente? ¿Ahora qué, les medirán el cráneo y otras partes del cuerpo con un compás como en la Alemania nazi para diferenciar un ario puro del que no lo es?", manifestó.