Portaltic.-Qué son las CDN: cómo gestionan el tráfico de Internet y pueden ocasionar caídas globales como la de Fastly

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



La caída a nivel mundial del servidor de Fastly ha causado este martes que numerosas páginas webs de medios de comunicaciones y plataformas hayan resultado inaccesibles durante casi una hora. Este hecho ha llamado la atención sobre un elemento poco conocido en el funcionamiento de Internet: las CDN.



Las CDN ('content delivery network', o red de entrega de contenidos) actúan como agentes de movilidad, distribuyendo el tráfico para evitar un colapso que se traduciría, por ejemplo, en caídas de webs, como ha informado en un comunicado a Europa Press la tecnológica española Transparent Edge Services, responsable del único CDN de origen español, entre otros servicios.



Este es precisamente el problema que se ha dado este martes cuando, poco antes de mediodía en España, dejaron de resultar accesibles medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, CNN, AS o La Sexta, y plataformas sociales como Twitch o Reddit.



En su lugar, las páginas afectadas por la caída de Fastly mostraban un mensaje que indicaba 'Error 503 Service Unavailable', y en otras ocasiones mostraban una advertencia de 'connection failure', fallo de conexión.



"Los mensajes de error iban variando, lo que apuntaba ya desde el inicio a un problema complejo", como ha afirmado el director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez.



Sobre el caso de Fastly, Suárez ha comentado que habitualmente, los fallos de configuración hacen que se vuelva a una anterior. También señala que no se trató de una caída completa de red "porque las páginas respondían (con error, pero respondían)".



Una hora después, hacia las 13 horas, Fastly informó de que había identificado el fallo e implementado una corrección. La empresa notificó que "una configuración de servicio" provocó interrupciones en sus POP (puntos de prensencia) a nivel mundial, y que habían desactivado esa configuración, lo que permitió restaurar el servicio de las webs afectadas.



"Eso, prácticamente, indica que era una configuración que debería estar aislada y que provocó un fallo en cadena", ha explicado Suárez, que ha apuntado a la importancia de tomar "medidas correctivas" para que el problema no vuelva a suceder.



Además de distribuir el tráfico apara evitar sobrecargas en las páginas y plataformas, las CDN aseguran la rapidez en la entrega de los contenidos, como han explicado desde Transparent Edge Services.



Gracias a estas herramientas, las webs se descargan al instante en diferentes lugares del mundo y las plataformas de 'streaming' no tardan en reproducirse aunque el servidor se encuentre en otro país.



"Todo ello es posible porque las CDN tienen nodos distribuidos por el mundo en los que replican el contenido original de los servidores de origen de forma que, cuando entramos en un diario online o en la plataforma de series y películas, por ejemplo, los contenidos nos llegan desde el nodo más cercano a nosotros", ha concluido Suárez.