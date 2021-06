Portaltic.-Instagram aclara cómo funciona su algoritmo y qué publicaciones muestra antes en el 'feed'

MADRID, 9 (Portaltic/EP)



La red social Instagram ha intentado aclarar varios aspectos sobre el funcionamiento de su algoritmo de organización de contenidos, y ha explicado el criterio que sigue para elegir qué publicaciones muestra primero en el 'feed', Explorar o en los Reels, o el porqué de que algunas publicaciones tienen menos visibilidad que otras de la misma cuenta.



Cuando se lanzó Instagram en 2010, la red social mostraba las publicaciones de las cuentas a las que seguía el usuario en orden cronológico inverso, pero con el crecimiento de la plataforma, en 2016 los usuarios no veían el 70 por ciento de las publicaciones, y se perdían casi la mitad de contenido de sus amigos más cercanos.



Por ello, actualmente utiliza una serie de algoritmos para personalizar su experiencia, no uno solo como se cree habitualmente, una de las varias "concepciones erróneas" que tienen los usuarios de la red social y que esta ha querido aclarar para ser más transparente, como ha asegurado el director de Instagram, Adam Mosseri, en un comunicado.



En el caso del 'feed', o tablón de publicaciones, y las Historias de contenido efímero, Instagram selecciona todos los contenidos publicados por cuentas a las que el usuario sigue, y utiliza lo que denomina como "señales", miles de indicadores personalizados para cada usuario.



Las señales de Instagram incluyen información de la publicación, como la cantidad de 'Me gusta' que ha tenido, cuándo se publicó, su duración si es un vídeo y la localización desde donde se envió.



También se analiza el nivel de interacción con otros usuarios o la actividad reciente de la cuenta. Con esta información Instagram lleva a cabo una serie de predicciones, "conjeturas fundamentadas sobre la probabilidad de que el usuario interactúe con una publicación", según Mosseri.



El 'feed' de Instagram tiene en cuenta cinco tipos de interacciones: que el usuario dedique varios segundos a una publicación, que comente en ella, que pulse 'Me gusta', la guarde o que haga clic en la foto de perfil. Cuanto más probable sea para cada publicación utilizando las señales, antes se muestra el contenido. La señales y predicciones se renuevan periódicamente.



En el caso de las Historias, Instagram no solía dar prioridad a los contenidos compartidos desde otras plataformas, pero actualmente ha establecido una excepción para cuando se comparten Historias desde otras plataformas en grandes eventos deportivos o protestas sociales.



Existen otras excepciones, como los casos en que se identifica una publicación como desinformación o aquellos en los que el contenido vulnera la política de contenidos de la red social propiedad de Facebook, casos en los que la publicación se silencia.



EL ALGORITMO EN EXPLORAR



La sección Explorar de Instagram utiliza un algoritmo diferente a al del 'feed' y las Historias, ya que los usuarios buscan descubrir contenidos nuevos e Instagram se centra en proporcionar recomendaciones.



En estos casos, Instagram selecciona los contenidos que el usuario haya marcado con 'Me gusta', guardado o comentado, y busca la actividad de otros usuarios que tengan los mismos intereses para sugerir contenido nuevo.



Una vez que dispone de una serie de publicaciones en las que el usuario podría estar interesado, el orden de Explorar funciona de manera similar al 'feed', ya que Instagram utiliza las mismas señales para predecir la probabilidad de que el usuario esté interesado en cada una.



FUNCIONAMIENTO DE REELS



Instagram ha aclarado también cómo organiza el contenido de su sección Reels de vídeos cortos, similar al formato de TikTok, que está diseñada para "entretener" al usuario y que incluye gran parte de contenido de cuentas a las que la persona no sigue.



Para conocer qué contenidos resultan entretenidos, la red social lleva a cabo una serie de encuestas en las que pregunta a los usuarios si consideran entretenido o divertido un Reel.



Los indicadores para la predicción pasan a ser, como en el caso de Explorar, la actividad del usuario, la interacción con la cuenta que lo publica, información sobre el post y la popularidad de algunos canales.



PUBLICACIONES SILENCIADAS



Asimismo, Instagram ha respondido a los usuarios que piensan que la red social silencia algunas publicaciones porque estas reciben cifras de interacción más bajas, como 'Me gusta' y comentarios, que otros contenidos.



"No podemos prometerte que vayas a llegar constantemente a la misma cantidad de personas cuando publiques. La verdad es que la mayoría de tus seguidores no verán lo que compartes, porque la mayoría mira menos de la mitad de su 'feed'", según Mosseri.



No obstante, la plataforma ha reconocido que podría haber hecho más para explicar las razones por las que elimina los contenidos y asegura que está "desarrollando mejores notificaciones dentro de la 'app'" para esta función, y explora nuevas formas de dejar saber a los usuarios cuando una publicación van contra sus políticas.