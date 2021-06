13-01-2021 Paula Echevarría se lleva a Miguel Junior al trabajo. MADRID, 9 (CHANCE) Si hay algo que siempre ha demostrado Paula Echevarría es que es una profesional de los pies a la cabeza. Cada vez que tiene algún proyecto laboral se muestra de lo más entusiasmada y responsable, y lo cierto es que después de la pandemia y de dar a luz su segundo hijo, la actriz vuelve con más fuerza que nunca ante las cámaras. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PANTENE



Si hay algo que siempre ha demostrado Paula Echevarría es que es una profesional de los pies a la cabeza. Cada vez que tiene algún proyecto laboral se muestra de lo más entusiasmada y responsable, y lo cierto es que después de la pandemia y de dar a luz su segundo hijo, la actriz vuelve con más fuerza que nunca ante las cámaras.



Hoy, la influencer ha colgado en su perfil de Instagram una imagen en la que vemos cómo Paula Echevarría se prepara mientras coge a su hijo Miguel en brazos. La actriz sonríe ante el espejo, guiña un ojo y nos muestra su día a día... y lo cierto es que nos da una envidia bestial porque la vemos más feliz que nunca.



Hace varios meses Miguel Torres y Paula Echevarría salían más felices que nadie del hospital donde la actriz había dado a luz a su segundo hijo. La pareja está más enamorada que nunca y juntos han formado esa familia con la que siempre soñaron y es que la verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos sonreír a la influencer así.



No cabe duda del amor infinito que existe entre Paula Echevarría y su hijo, ya que no se puede separar de él ni un solo momento, además tampoco querrá porque estamos seguros de que quiere disfrutar de sus primeros meses de vida sin perderse ni un solo minuto.