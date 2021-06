Papa Francisco.- El Papa alerta de la oración que se aleja de lo concreto porque se convierte en "espiritualismo o ritualismo"

ROMA, 9 (EUROPA PRESS)



El Papa ha dedicado este miércoles la catequesis de la audiencia general a la oración para advertir de que si se aleja de lo concreto se convierte en "espiritualismo o ritualismo", al tiempo que ha instado a los fieles a tener pequeños rezos cotidianos a pesar de estar "absortos por el trabajo".



"No es sana una oración que sea ajena de la vida. Una oración que nos enajena de lo concreto de la vida se convierte en espiritualismo, o ritualismo", ha señalado el Pontífice este miércoles. El Papa ha llegado a primera hora de la mañana hasta el Patio San Dámaso del Vaticano, donde le esperaban varias decenas de fieles. Francisco, que ya está inmunizado, se ha entretenido con ellos saludándolos de la mano, dando bendiciones e incluso besando a algunos niños.



Para el Pontífice, "oración es una especie de pentagrama musical", donde se coloca la melodía de la donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida". Por eso, ha instado a mantener "encendido" el amor cristiano a través de la oración y "encontrar" el tiempo para pequeños rezos cotidianos.



"En esta circularidad entre fe, vida y oración, se mantiene encendido ese fuego del amor cristiano que Dios se espera de cada uno de nosotros --ha dicho--. Por tanto, la oración es una especie de pentagrama musical, donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida. No es contraria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las muchas pequeñas obligaciones y encuentros, si acaso es el lugar donde toda acción encuentra su sentido, su porqué y su paz", ha concluido.