Países Bajos amplía su "lista verde" y deja fuera gran parte de España

Turistas disfrutando de un día de playa en la localidad canaria de Corralejo, en el norte de Fuerteventura. EFE/Carlos de Saá/Archivo

La Haya, 9 jun (EFE).- El Gobierno neerlandés amplió este miércoles su lista de países europeos seguros a los que se puede viajar por turismo, entre ellos Alemania e Italia, pero mantiene fuera a destinos importantes de vacaciones para los neerlandeses, como España, a excepción de las islas Canarias y Baleares.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores neerlandés subrayó que “en muchos países europeos hay una disminución constante en las cifras de coronavirus” y “esto hace posible los viajes de vacaciones a cada vez más países”, aunque enfatiza ,“una vez más, que viajar en este momento tiene ciertos riesgos”.

A partir de este jueves, los consejos de viaje para ocho países europeos pasarán de color naranja (“solo viajes necesarios”), a amarillo, que recuerda que hay un riesgo de seguridad, pero permite viajes turísticos.

En esta lista entran Alemania, Italia, Luxemburgo, Noruega (salvo algunas regiones), Austria, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, que se suman a los países europeos que ya se consideraban seguros, como Portugal, Malta, Hungría, Bulgaria, Islandia, Finlandia, partes de Grecia y Rumanía.

Por tanto, siguen en naranja y se quedan fuera de la lista varios destinos vacacionales importantes para los neerlandeses como Bélgica, Francia (solo se incluye Córcega), España (toda la península, a excepción de las islas Canarias y Baleares) y Reino Unido.

Viajar a un país señalado en color amarillo también supone que los viajeros y nacionales de esos países ya no tienen que presentar una PCR negativa para poder entrar en Países Bajos, ni tampoco tienen que someterse a una cuarentena de 10 días al llegar, pero esto no significa que esos países apliquen la reciprocidad con Países Bajos.

“Pueden decidir imponer restricciones de entrada a las personas que vienen del extranjero, como exigirles una prueba negativa o una obligación de cuarentena. Por lo tanto, es recomendable leer todas las recomendaciones de viaje y no confiar únicamente en el color”, advierte Exteriores.

Países Bajos exige a los viajeros que llegan desde zonas naranjas que muestren una PCR negativa de máximo 72 horas y les recomienda someterse a una cuarentena de 10 días, que puede reducirse a 5 días si se hacen una nueva PCR con resultado negativo.