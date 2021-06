Nikola Jokic consigue otro MVP para el baloncesto europeo, el tercero seguido

El centro de los Denver Nuggets Nikola Jokic 15 (d). EFE/Todd Pierson/Archivo

Houston (EEUU), 8 jun (EFE).- El baloncesto europeo volvió a convertirse en el gran triunfador, por tercer año consecutivo, al ser elegido este martes como nuevo Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2020-21, el pívot serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver.

Después de que las pasadas dos temporadas los recibió el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, y otro número cuatro, el legendario alemán Dirk Nowitzki, con los Dallas Mavericks, en la temporada 2006-2007, Jokic es el cuarto jugador europeo que lo consigue en la historia de la NBA.

Sin embargo, se convierte el primero en la historia de la NBA con la selección más baja en el sorteo universitario, en el puesto 41, que lo consigue.

También es el primer pívot desde Shaquille O'Neal en 2000 en ganar el máximo honor individual de la liga.

Jokic fue el ganador absoluto del premio, con 91 de los 101 votos para el primer lugar y 971 puntos en total. Jugó los 72 partidos de temporada regular, uno de los 11 jugadores que logró esa hazaña en esta campaña acortada por la pandemia, al tiempo que organizó una de las mejores actuaciones individuales estadísticas en la historia de la NBA.

El pívot de los Philadelphia 76ers, el camerunés Joel Embiid, y el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, terminaron segundo y tercero, respectivamente, detrás de Jokic en la votación final, seguidos por Antetokounmpo, y el base de los Suns, Chris Paul.

Jokic, de 26 años, recibió la noticia durante una reunión del equipo en el hotel de Phoenix, done se alojan los Nuggets a la espera del segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste que disputan y van perdiendo por 0-1 ante el equipo local de los Suns.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, fue el encargado de comunicar a Jokic el galardón que había ganado, mientras el jugador serbio admitió que nunca soñó con recibir tal premio e inclusive de llegar a la NBA, su máxima aspiración de joven era triunfar en el baloncesto de su país y disputar la Euroliga.

Además reiteró que el premio era individual, pero que sin la ayuda de todos sus compañeros, el mismo no hubiese sido posible, al igual que el apoyo recibido por la organización de los Nuggets.

Además de estar disponible todas las noches para Denver, Jokic terminó la temporada con los mejores promedios de su carrera de 26,4 puntos y 8,3 asistencias y empató el de rebotes 10,8.

También anotó el 57 por ciento en los tiros de campo, el 39% de tres puntos y el 87% desde la línea de personal.

Jokic llevó a los Nuggets a la segunda ronda de los playoffs a pesar de las lesiones de tres de los bases-escoltas de Denver, el canadiense Jamal Murray, Will Barton y PJ Dozier, una hazaña que ninguno de los otros equipos que llegaron a la final de conferencia de los playoffs del año pasado en el burbuja en Orlando (Florida), Los Angeles Lakers, Miami Heat y Boston Celtics pudieron igualar.

La combinación del juego y la disponibilidad de Jokic le dio un caso irrefutable para el premio a los ojos de los votantes.

Se convierte en el primer jugador seleccionado en la segunda ronda en ganar el máximo honor individual de la liga en la era del sorteo universitario, y también se une a Hakeem Olajuwon (Nigeria), Tim Duncan (Islas Vírgenes), Steve Nash (Canadá), Nowitzki y Antetokounmpo como ganadores internacionales del premio.

Ganar el MVP también significa que Jokic será elegible para firmar una extensión de contrato supermax con los Nuggets después de la temporada 2021-22, un contrato de cinco años que superaría los 250 millones de dólares.

A pesar de no haber ganado el premio, el resto de los finalistas también tendrán en los futuros contratos que puedan firmar incrementos millonarios.

Antetokounmpo obtuvo un voto de primer lugar mientras terminaba cuarto, y Paul obtuvo dos al terminar quinto.

Fueron seguidos por los bases, el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) y Damian Lillard (Portland Trail Blazers), el ala-pívot Julius Randle y el base Derrick Rose (New York Knicks), quien obtuvo el único voto restante para el primer lugar a través de la votación de los aficionados, y el pívot francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert, acabó décimo.

El alero LeBron James (Lakers) recibió una votación por el quinto lugar, empatándolo con el escolta James Harden (Brooklyn Nets) y el base australiano Ben Simmons (Philadelphia) los siguió en el decimotercero en la votación.

James nunca había terminado por debajo del undécimo lugar en la votación al premio de MVP, que ha ganado cuatro veces, antes de esta temporada.

Sonia Salazar