Nela, madre de Melyssa, y Tom Brusse se reencuentran en directo

MADRID, 9 (CHANCE)



Esta noche es una de las más emocionantes en 'Supervivientes 2021' y es que después de la visita del novio de Lola, de Sandra y de la pareja de Palito, ha llegado la madre de Melyssa para darle una sorpresa a su hija, pero antes ha tenido que ver a los concursantes... Vamos, que la espera se ha hecho esperar más de la cuenta, pero ha merecido la pena.



Si hay algo que nos ha encantado del encuentro que ha tenido con Tom, ha sido la sinceridad que ha habido entre ellos y las lágrimas por el daño que el concursante le hizo pasar a toda la familia de Melyssa durante su participación en 'La isla de las tentaciones'.



Tom ha confesado que: "No me gusta hacer sufrir a la gente y sé que he hecho hacer sufrir un montón a Melyssa y a su familia, pero siempre les he tenido en mi corazón. Me cuesta. Quiero mucho a la familia y sobre todo a mi exsuegra, la quiero muchísimo, siempre me ha cuidado como si fuera un hijo en su casa" y lo cierto es que ha conseguido enternecer a toda la audiencia que estaba viendo el programa.



Nela ha asegurado en directo que ha querido mucho a Tom y que está ya todo olvidado. Lo cierto es que hemos visto mucha complicidad entre los dos que nos ha robado el alma porque hemos visto a dos personas que se guardan mucho cariño después de la relación de los dos jóvenes.