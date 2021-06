Marvel Comics, 60 años de superhéroes en una exposición

ARCHIVO - Michael Kompa, curador de la exposición "60 años del Universo Marvel Comics", junto a un dibujo original de los "Cuatro Fantásticos", de Bill Sienkiewicz. Foto: Matthias Balk/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

Algunos de los superhéroes más famosos del mundo, como el Capitán América, El Increíble Hulk y Spider-Man (Hombre Araña), tienen su origen en los cómics estadounidenses de la editorial de historietas Marvel. Hoy en día, solo los más fanáticos logran conocer de memoria el enorme Universo Marvel, pero hace 60 años bastaba con recordar cuatro nombres: Mr. Fantástico, La Cosa, La Mujer Invisible y La Antorcha Humana. "Todo empezó con los Cuatro Fántasticos", explica a dpa Michael Kompa, uno de esos fans acérrimos y curador de la exposición "60 años del Universo Marvel Comics", que se inauguró en la Casa de América en el marco del Festival del Cómic de Múnich y que se podrá ver hasta el 30 de septiembre en la capital bávara. El primer cómic apareció en noviembre de 1961 y se considera el nacimiento de Marvel tal como lo conocemos ahora. "Si bien 'Marvel Comics Number One' apareció en 1939, no tenía mucho que ver con el Universo Marvel actual", señala Kompa. "Se trataba sobre todo de luchar contra los nazis", detalla. Después surgió el pionero Stan Lee, quien en realidad tenía previsto irse de Marvel. "Pero su mujer le dijo que, si de todas formas tenía pensado dejar Marvel, diseñara antes un cómic a su gusto. Es lo que hizo, y así nacieron los Cuatro Fantásticos", cuenta Kompa. Las primeras creaciones estuvieron estrechamente ligadas al inicio de los viajes espaciales de Estados Unidos. En 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense y en el segundo hombre en viajar al espacio. De inmediato, los cuatro héroes fueron lanzados al espacio y contaminados allí con radiactividad, así obtuvieron sus superpoderes. "Marvel siempre ha reflejado el espíritu de la época", dijo la cónsul general de Estados Unidos en Múnich, Meghan Gregonis, al inaugurar la exposición. Agregó que la razón principal del éxito de los cómics de la editorial estadounidense es que "a veces incluso se han adelantado a su tiempo". "Mientras que defensores de los derechos humanos y civiles como Martin Luther King Jr. estaban fuertemente comprometidos con los derechos de los americanos negros, también Stan Lee y Jack Kirby intentaron incluir a afroamericanos en sus cómics", indica el catálogo de la exposición. En 1966, Lee y Kirby presentaron al primer superhéroe negro en un cómic de los "Cuatro Fantásticos": la Pantera Negra (T'Challa), un príncipe del misterioso y altamente desarrollado país africano Wakanda. Kompa precisa que los temas del movimiento "Black Lives Matter" (la vida de los negros importa), en particular la violencia policial contra los negros, estuvieron presentes en Marvel años o incluso décadas antes de que se convirtiera en una amplia temática social. Según los organizadores de la exposición, uno de los títulos que aborda la violencia policial contra los negros se remonta a 1972. Kompa también coincide en que Marvel estuvo muchas veces adelantado para su época. Precisa que, a menudo, algunos conflictos sociales que estallaron más tarde habían sido abordados varios años antes en los cómics de Marvel. Además, acota que los cómics son "muy tolerantes". El experto resalta que, en cierto sentido, las historietas de Marvel son a su vez una crónica de la historia contemporánea de Estados Unidos. En la exposición, que incluye 180 dibujos originales, portadas famosas y muchos otros objetos expuestos en tres plantas, se exhibe, por ejemplo, el número de Spider-Man posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, completamente en negro. Desde hace tiempo, las historias de Marvel también se han convertido en éxitos de la taquilla cinematográfica. Los cómics expuestos en Múnich abarcan seis décadas y muestran la historia y el desarrollo de los superhéroes más populares, como X-Men o Los Vengadores (Avengers), pero también se presentan personajes menos conocidos como El Castigador (The Punisher) y el maestro de kung-fu Shang-Chi. Kompa sugiere que El Castigador es uno de esos personajes de Marvel que ya está fuera de época. "Se trata de un antiguo soldado de élite que lucha contra el crimen tras el asesinato de su familia por parte de la mafia. Quizá ya no es tan actual", comenta. Durante la inauguración, Mike Perkins hizo hincapié en que la editorial vive sobre todo del corazón y el alma que ponen los dibujantes en su trabajo. El artista británico es el artífice de grandes héroes de Marvel como el Capitán América, X-Men y Spider-Man. Perkins cuenta que se enamoró del Universo Marvel a los seis años, cuando vio por primera vez al Capitán Britania, el equivalente británico del Capitán América. "Desde ese momento supe lo que quería hacer", afirma. Cuando unos años más tarde logró cumplir su sueño al convertirse en un dibujante de Marvel debió enfrentarse a lo que fue, para un aficionado al cómic, una experiencia bastante traumática: "Estuve involucrado en la muerte del Capitán América". En el año 2005, la muerte del Capitán América provocó una fuerte conmoción en Estados Unidos, incluso para el propio Perkins, que durante varios meses debió guardar silencio sobre el inminente final del superhéroe. El dibujante británico cuenta que tuvo que aceptar la idea y que no pudo hacer nada para revertir esa situación. "Así que en realidad yo no maté al Capitán América. No me hago responsable de su muerte", insistió.