Lisboa no avanza a la siguiente fase de desescalada por el aumento de casos

Una pareja de turistas camina sin mascarilla por la zona de la baixa de Lisboa. EFE / Irene Barahona/Archivo

Lisboa, 9 jun (EFE).- El concejo de Lisboa será una de las cuatro comarcas portuguesas que el próximo 14 de junio no pasará a la siguiente fase de desconfinamiento, debido al aumento de casos en el último mes.

Según informó hoy la ministra de Estado y Presidencia portuguesa, Mariana Vieira da Silva, tras el Consejo de Ministros, los otros tres concejos que tampoco pasarán a la siguiente fase a partir del lunes son Braga (norte), Odemira (sur) y Vale de Cambra (norte).

De esta manera, tanto en Lisboa como en las otras tres comarcas, el teletrabajo seguirá siendo obligatorio y los establecimientos de restauración tendrán que cerrar a las 22.30 horas, como muy tarde, mientras que el comercio en general cerrará las puertas a las 21.00 horas en diario y a las 19.00 horas los fines de semana y festivos.

Las autoridades portuguesas están preocupadas por la situación de toda la región de Lisboa y Valle del Tajo (de la que forma parte el concejo de Lisboa), que en el último mes ha acaparado diariamente más del la mitad de los casos diarios y que en el día de hoy registró 591 nuevos positivos (66,4 %) del total de los 890 en todo el país.

La ministra de Presidencia aseguró que están teniendo "dificultades" para reducir los casos en la región de Lisboa y Valle del Tajo, situación que calificó de "preocupante", por lo que continuarán realizando test masivos para reducir la expansión del virus.

El resto de comarcas del país luso, un total de 274, pasan a la quinta fase de desconfinamiento, que les permitirá tener abiertos los establecimientos de restauración hasta la una de la madrugada, al igual que los recintos culturales, y donde el teletrabajo ya no será obligatorio.

Por su parte, los establecimientos comerciales no tendrán restricciones, salvo las normativas de apertura y cierre de cada ciudad.

Además, los transportes públicos podrán alcanzar un aforo de dos tercios o podrán llenar su capacidad total si todas sus plazas son asientos y los recintos deportivos podrán tener público para deportes aficionados (no profesionales) con un máximo del 33 %.

Desde que estalló la pandemia, Portugal ha contabilizado 854.522 contagiados de covid, de los que 813.489 se han recuperado, 23.996 siguen con el virus activo y 17.037 han fallecido.

Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, hay 307 personas ingresadas (11 más que ayer), de las que 70 (4 más) se encuentran en cuidados intensivos.