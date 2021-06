Las exportaciones de café de Colombia caen un 52 % en mayo por bloqueos viales

Colombia es el mayor productor mundial de café arábigo suave lavado y de su actividad devengan el sustento unas 540.000 familias campesinas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 9 jun (EFE).- Las exportaciones de café de Colombia cayeron un 52 % en mayo de 2021 respecto al mismo mes del año pasado principalmente por los bloqueos de las principales carreteras del país vinculados a las protestas que comenzaron hace siete semanas, según informaron este miércoles fuentes del gremio.

"En mayo, y como había venido advirtiendo la institucionalidad cafetera como consecuencia de los bloqueos, las exportaciones de café de Colombia cayeron 52 %, a 427.000 sacos de 60 kg., desde los 894.000 sacos exportados en el mismo mes de 2020", alegó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en un comunicado.

Los caficultores colombianos han perdido clientes en el exterior por los bloqueos, que empezaron con las manifestaciones contra el Gobierno el pasado 28 de abril, porque no han podido llevar a tiempo el grano a los puertos para su exportación, según advirtió el martes el gerente general de la FNC, Roberto Vélez.

Pese a las cifras negativas, en lo que va del año las exportaciones crecieron 7 %, a más de 4,93 millones de sacos, frente a los 4,62 millones exportados en los primeros cinco meses de 2020.

En los últimos 12 meses las exportaciones de café (12,83 millones de sacos) se mantuvieron prácticamente sin cambio frente al mismo periodo anterior cuando fueron de 12,84 millones.

La FNC también informó que en lo corrido del año cafetero (octubre de 2020-mayo de 2021) las exportaciones crecieron un 2 % y se ubicaron en 8,57 millones de sacos frente a los 8,38 millones del periodo anterior.

GRAVES CONSECUENCIAS PARA LOS CAFICULTURES

El gerente general de la FNC detalló también que algunos de los clientes del exterior anunciaron que iban a sustituir la utilización de café colombiano por otros orígenes.

Esa situación resulta "extremadamente grave porque lo que hemos construido durante el último siglo en Colombia ha sido una caficultura que está dirigida a un segmento especial", según advirtió Vélez.

Agregó que el hecho de que el café no llegue a tiempo al puerto obliga a retrasar los embarques dos o tres meses y que el daño que esto ha causado al sector todavía no se puede medir.

Colombia es el mayor productor mundial de café arábigo suave lavado y de su actividad devengan el sustento unas 540.000 familias campesinas.

Los bloqueos derivados de las protestas contra la política social y económica del presidente Iván Duque han afectado principalmente al suroeste del país, donde está ubicado el puerto de Buenaventura, el principal de Colombia en el Pacífico.

El sector cafetero hizo un llamado a que cesen los bloqueos porque esta situación afecta principalmente a los caficultores de los departamentos del Cauca y Nariño, en el suroeste del país y dos de las zonas más afectadas por las protestas.