La SEC de EE.UU. baraja cambios en el funcionamiento del mercado bursátil

En la imagen el presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Gary Gensler. EFE/Scott Olson / POOL /Archivo

Nueva York, 9 jun (EFE).- El presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Gary Gensler, dijo este miércoles que la entidad estudia hacer cambios en el funcionamiento del mercado bursátil para adaptarlo a la evolución tecnológica.

"La cuestión es si nuestros mercados bursátiles son tan eficientes como podrían, a tenor de los cambios tecnológicos y desarrollos recientes", dijo Gensler en la conferencia virtual Piper Sandler Global Exchange and FinTech, según The Wall Street Journal.

Gensler, que ocupó el cargo en abril, ha cuestionado con anterioridad el sistema por el que se intercambian los títulos y en esta ocasión señaló que parte del volumen de operaciones no pasa por las bolsas tradicionales, sino por firmas de corretaje al por mayor.

En ese sentido, el presidente de la SEC sostuvo que las autoridades están revisando los incentivos de precios que las bolsas y esas corredurías usan para atraer giros o solicitudes, y declaró que se barajan cambios regulatorios en la manera en que se fijan esos precios.

Gensler sugirió que los inversores minoristas podrían lograr mejores precios si sus operaciones se realizaran en bolsas y declaró que prácticamente la mitad (47 %) se realizaron en firmas de corretaje al por mayor y en las conocidas como "dark pools" (piscinas oscuras).

De acuerdo con el diario, las bolsas divulgan sus pujas y ofertas, después compilan esos giros y publican los mejores datos para cada acción, mientras que los corretajes mayoristas y "dark pools" no revelan sus precios previos al intercambio, que deberían ser como mínimo mejores que los de la bolsa.

Gensler advirtió que el modelo nacional de la "mejor puja y oferta" (NBBO, por su sigla en inglés), podría ser un "parámetro deficiente" porque muchos intercambios tienen lugar fuera de las bolsas e incluso algunos giros no se compilan y recogen en esos datos.

"Creo que hay signos (...) de que el NBBO no es una representación lo suficientemente completa del mercado", agregó.

Este lunes, Gensler también adelantó cambios en los planes de compraventa de acciones de personas que pertenecen a una empresa, que habitualmente se utilizan para evitar alegaciones de "inside trading" o información privilegiada.

Esos planes, llamados "10b5-1" y creados por la SEC en el año 2000, han creado "grietas" en el régimen de control de la información privilegiada, por lo que el regulador busca "identificar y castigar los abusos" que se produzcan, apuntó el presidente.