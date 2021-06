La NASA aún no ha seleccionado a la joven Alyssa Carson para ir a Marte

Bogotá, 9 jun (EFE).- Es impreciso decir que Alyssa Carson, una joven estadounidense de 20 años nacida en Hammond (Luisiana), se está preparando para ser la primera humana en ir a Marte en una misión sin regreso, ya que la NASA aún no la ha seleccionado ni prevé viajes espaciales de una sola vía.

A través de publicaciones en inglés compartidas miles de veces, usuarios de redes sociales en EE.UU. y medios de comunicación en todo el mundo han intercambiado mensajes que aseguran que Carson “no podrá casarse” ni “tener hijos”, ya que se alista para “ser el primer ser humano en Marte y nunca podrá regresar a la Tierra”.

Entradas virales de Facebook, por ejemplo, atribuyen como fuente a “CRAZY SCIENCE AND SPACE FACTS” y reconocen el recorrido estudiantil que ha hecho la joven en múltiples academias espaciales como primeros pasos para llegar al planeta rojo.

Otras publicaciones, además, comparan a Carson con la modelo Kendall Jenner y la ubican, por encima de la celebridad, como el verdadero "rol a seguir para las hijas" de los estadounidenses, gracias a su dedicación y logros académicos.

“Ahora se está preparando para ser el primer ser humano en viajar a Marte. ¿Escuchaste de ella? Creo que ya es hora de que reconsideremos nuestros ideales y aspiraciones como sociedad, ¿no crees?”, aseguran.

DATOS: Lo cierto es que la NASA, si bien ha elogiado el entusiasmo de estudiantes como Carson, ha confirmado que no tiene ningún tipo de relación con la joven, que no ha seleccionado el equipo para sus misiones a Marte y que, en el futuro, espera traer de vuelta al planeta a todos sus astronautas.

Consultada por Efe, una portavoz de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE.UU. remitió un mensaje en el que la entidad asegura: “La NASA tiene muchas formas en las que nos relacionamos con los estudiantes para promover las misiones principales y la exploración espacial en general, y nos encanta ver que los alumnos se interesen y emocionen”.

Sin embargo, “no tenemos ninguna relación formal con la Sra. Carson”, precisó la agencia espacial a través de un correo electrónico.

Aunque es verdad que Carson, con una gran ambición por llegar al espacio desde los 3 años, como ha reconocido en su propio sitio web, ha participado en múltiples programas e internados de entrenamiento espacial, aún debe atravesar un proceso para ser seleccionada por la entidad en sus misiones espaciales.

“Estamos entusiasmados con nuestros planes de exploración humana para la Luna y Marte. En este momento, todavía no hemos realizado ninguna asignación de tripulación para las misiones Artemisa (en el satélite natural) o Marte”, añade el mensaje de la agencia epacial.

La NASA explicó que tampoco es cierto que planee, hasta ahora, viajes de una sola vía a ningún destino en el espacio y que siempre contempla regresar a sus tripulantes a la Tierra.

“Si bien esperamos con ansia nuestros próximos pasos en el espacio profundo, incluido el establecimiento de una presencia a largo plazo en la Luna y sus alrededores, donde nos prepararemos para enviar astronautas a explorar el planeta rojo, siempre llevaremos a los miembros de nuestra tripulación a casa", cerró la entidad.

LA NASA PONE SUS OJOS (Y ROBOTS) EN MARTE

Marte se ha convertido en toda una obsesión para la NASA.

Desde que el rover Curiosity llegó a ese planeta en 2012 y el Perseverance amartizó allí en febrero pasado, los misterios del planeta rojo han tomado relevancia para los científicos de la agencia espacial, que a través de sus equipos de última tecnología han recogido muestras para identificar posible material orgánico, organismos vivos y piezas para su futura devolución a la Tierra.

De hecho, investigadores de la NASA informaron en mayo que en ese planeta podría haber sales orgánicas o con carbono, lo que, de confirmarse, tendría implicaciones sobre la habitabilidad del planeta en el pasado, pues podrían haberse formado por procesos geológicos o ser restos de antigua vida microbiana.

Experimentos realizados por un equipo de científicos junto al análisis de datos de uno de los instrumentos del Curiosity "apuntan indirectamente a la presencia de sales orgánicas", según un comunicado del Laboratorio de Propulsión de la NASA.

El año próximo está previsto que llegue a Marte la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea con el rover Rosalind Franklin, que está equipado para perforar hasta 2 metros y llevará un instrumento que analizará la química de esas capas más profundas.