La Eurocámara pacta rechazar que Marruecos use menores para presionar a España

Pleno de la Eurocámara de Estrasburgo este miércoles. EFE/EPA/JULIEN WARNAND / POOL

Estrasburgo (Francia), 8 jun (EFE).- Los cuatro grupos principales del Parlamento Europeo (PE) acordaron hoy que la resolución que el pleno votará mañana, jueves, sobre el uso de menores por parte de Marruecos en la reciente crisis migratoria condene "el uso de los controles fronterizos, la migración y los menores no acompañados" como "presión política" contra un país europeo, en referencia a España.

El texto, que han consensuado populares, socialistas, liberales y verdes, deplora "la participación de niños, menores no acompañados y familias" en la entrada en masa desde Marruecos a Ceuta, poniendo "sus vidas y seguridad en riesgo" y a la vez lamenta la crisis política y diplomática entre el país norteafricano y España.

Esta crisis, apuntan, no debe socavar ni las relaciones "estratégicas, multidimensionales y privilegiadas" entre Marruecos y la Unión Europea ni la cooperación en áreas como la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y de seres humanos o la migración.

La resolución, impulsada por Ciudadanos y que se votará mañana, jueves, tras un debate sobre la cuestión, pide que los "desacuerdos bilaterales" entre España y Marruecos se aborden a través del diálogo diplomático.

Además, urge a Marruecos a que respete su compromiso de una cooperación reforzada en la gestión fronteriza y la movilidad migratoria "en un espíritu de diálogo".

Los eurodiputados también pedirán a España y a Marruecos que trabajen juntos para permitir la repatriación de los menores a sus familias tras la entrada de miles de personas de manera inesperada en territorio español el pasado mes de mayo.

Asimismo, la Eurocámara subraya que Ceuta "es una frontera exterior de la Unión cuya protección y seguridad concierne a toda la Unión", aplaude la reacción de Frontex al ofrecer recursos a España para gestionar la crisis y pide a la Comisión Europea que otorgue al Gobierno financiación adicional de emergencia para abordar la crisis, a través de mayor capacidad de alojamiento para los menores no acompañados.

El Parlamento Europeo también "expresa toda su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta" y valora la respuesta profesional y eficiente de la que hicieron gala junto a los cuerpos de seguridad españoles y las ONG sobre el terreno a la hora de "lidiar con las crisis y ayudando a salvar numerosas vidas".

Seis de los siete grupos políticos con representación en la Eurocámara habían presentado propuestas de resolución antes del debate de mañana, con diferente vocabulario para referirse a la crisis migratoria en Ceuta, aunque finalmente han sido populares, socialistas, liberales y verdes quienes se han puesto de acuerdo en un texto que previsiblemente recibirá el apoyo de la cámara en su conjunto.

Este mismo miércoles el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, afirmó que el Gobierno español "trata de europeizar una crisis que es bilateral" entre Marruecos y España y que "no terminó el 1 de junio" con la salida del territorio español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"La crisis está ahí porque siguen sus causas profundas", continuó Burita, que consideró que "europeizar esta crisis es una huida hacia adelante, una forma de desviar la atención".