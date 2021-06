'La camiseta de Pau', el mejor tributo a Pau Donés con fines solidarios en su primer aniversario de muerte

08-06-2021 Marc Donés, hermano de Pau Donés, en la presentación de 'La camiseta de Pau' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Este 9 de junio se cumple el primer aniversario de muerte de Pau Donés. Después de años de lucha contra el cáncer con una fuerza y un optimismo que se han convertido en una lección de vida para todos nosotros, el cantante de 'Jarabe de Palo' perdía la batalla, no sin antes contar tu testimonio para ayudar a todos aquellos que, como él, se enfrentaban a esta terrible enfermedad a la que sigue plantando cara un año después de su fallecimiento.



Y es que, con motivo de esta fecha tan especial, la fundación CRIS contra el cáncer ha recogido uno de los lemas del artista, 'Vivir es urgente', en una camiseta solidaria que, como no podía ser de otro modo, se llama 'La camiseta de Pau' y que el propio cantante diseñó antes de un concierto. Una prenda completamente benéfica cuyos beneficios irán destinados a la investigación contra la enfermedad en el Instituto Oncológico Vall d'Hebron de Barcelona, donde Pau Donés fue tratado de su cáncer de colon.



Una preciosa iniciativa que refleja cómo era el artista y a la que ya se han unido rostros conocidos como Antonio Orozco, Toni Acosta, Pau Gasol, Luz Casal, Dani Martín, Dani Rovira o Toñi Moreno, luciendo 'La camiseta de Pau' para dar más visibilidad a esta campaña solidaria con la que, un año después de su muerte, Pau Donés continúa poniendo su granito de arena para la lucha contra el cáncer.



Marc Donés, hermano, amigo y socio de Pau, ha sido el encargado de representar a la familia el desaparecido cantante en la presentación de esta prenda tan especial y, emocionado, ha hablado de la inmensa alegría que supone lanzar esta camiseta solidaria con uno de los mantras que guiaban el día a día del cantante aun en sus peores momentos, 'Vivir es urgente'.



"Una de las cosas importantes de este proyecto era dar continuidad a algo que Pau empezó de una manera altruista. Es lo que él quería y nos hace sentir muy bien", ha señalado un emocionado Marc, que ha confesado cómo afrontan este primer año sin su hermano: "Te puedes imaginar. Ha sido un año duro, complicado pero tiramos 'palante'. Pau nos dejó mucho y además mucho y con un positivismo muy particular suyo y bueno intentamos conservar ese positivismo y seguir 'palante".



"Vivir es urgente era su mantra. Él lo decía mucho y creemos que es una frase muy poderosa. Por eso la camiseta no deja de tener un significado que va a hacer que la gente la compre porque de alguna manera es identicarse con eso", ha afirmado Marc sobre 'La camiseta de Pau', asegurando que Pau "en ningún momento pretendió dar ninguna lección, pero sí que es verdad que su actitud empatizó con mucha gente y dio ejemplo, ayudando a que se sintieran mejor. Y él se sentiría orgulloso de eso"



La camiseta, con un precio de 25.95 euros, se puede adquirir en la página web de Correos y sus beneficios irán a parar íntegramente a la lucha contra el cáncer. El mejor homenaje posible a Pau Donés, más 'vivo' que nunca cuando se cumple un año de su muerte.