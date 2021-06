Juez rechaza demanda contra McDonald's por discriminación a franquicias con propietarios negros

Por Jonathan Stempel

9 jun (Reuters) - Un juez federal desestimó una demanda que acusaba a McDonald's Corp. de discriminación racial por situar a los propietarios negros de franquicias en tiendas de bajo rendimiento.

En una decisión hecha pública el martes, el juez de distrito Harry Leinenweber dijo que los demandantes no demostraron que los ejecutivos o gerentes de McDonald's trataran a los dueños de tiendas afroamericanos de manera diferente a los no negros, o cuándo podría haber ocurrido algo así.

"El tribunal no quiere dar a entender que las operaciones de McDonald's a lo largo de los años no se hayan visto teñidas por el racismo", pero la discriminación histórica no justificó la demanda, escribió el juez con sede en Chicago.

James y Darrell Byrd, hermanos con cuatro restaurantes McDonald's en Tennessee, acusaron a la compañía de colocar a negros con franquicias en ubicaciones no deseadas en el centro de las ciudades con altos costos de seguridad y seguros y ventas por debajo del promedio.

También dijeron que las cadenas de comida rápida con sede en Chicago negaban a los propietarios negros las mismas oportunidades de crecimiento y asistencia financiera que sí ofrecían a los blancos.

Leinenweber dijo que los Byrd pueden enmendar su demanda, pero desestimó para siempre sus acusaciones sobre las ubicaciones porque el plazo de prescripción se había agotado.

El abogado de los Byrd, Jim Ferraro, dijo el miércoles que enmendarán su denuncia. También afirmó que McDonald's ha reducido los alquileres para muchos propietarios negros de locales desde que se presentó la demanda en octubre.

McDonald's no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero ya rechazó con anterioridad que trate a los propietarios negros de manera diferente y reiteró en repetidas ocasiones su compromiso con la diversidad y la inclusión. (Editado en español por Carlos Serrano)