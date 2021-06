JJ.OO.- Una Menina, el sushi y la llama paralímpica, protagonistas en la equipación española de Luanvi para Tokyo 2020

09-06-2021 Los deportistas paralímpicos posan con la indumentaria de Luanvi para los Juegos de Tokio COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA DEPORTES VALENCIA CPE



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Comité Paralímpico Español (CPE) y la marca 'Luanvi' presentaron este miércoles la equipación oficial que llevará la delegación española en los Juegos de Tokio de este verano y que tendrá referencias a la cultura japonesa, nacional y paralímpica.



La firma valenciana ha fabricado más de 18.500 prendas repartidas entre los trajes para el desfile de la ceremonia inaugural, todo tipo de ropa para estar en la Villa (camisetas, polos, chaquetas, sudaderas, pantalones y zapatillas), la indumentaria con la que los deportistas subirán al podio a recibir sus medallas y también las bolsas y mochilas necesarias para transportar todo este material preparado para unas 700 personas.



Además, en el evento, celebrado en la Base de La Marina de Valencia, también se presentaron las zapatillas para el desfile inaugural, un calzado exclusivo y conmemorativo del evento, en el que destacan la bandera nacional sobre el fondo blanco y la palabra España escrita en 'braille', diseñadas por la firma alicantina Timpers.



Toda esta indumentaria contó con unos modelos de 'lujo' en las figuras de doce deportistas paralímpicos que desfilaron en la presentación con las diferentes prendas: Sarai Gascón, Nuria Marquès, Ariadna Edo, Jacobo Garrido, Héctor Cabrera, Adiaratou iglesias, Eva Moral, Jairo Ruiz, Amadou Diallo, Sara Revuelta, Jordi Morales e Higinio Rivero.



"Nos sentimos muy reconocidos por la confianza del CPE como marca deportiva porque los valores de ambos coincidimos básicamente en todos. Estamos muy orgullosos porque es una oportunidad para una marca valenciana y española estar representada en el evento deportivo más importante del mundo", señaló Vicente Tarancón, presidente de Luanvi.



Para el empresario, el objetivo no era "sólo crear unas camisetas lo más bonitas posible y técnicamente las mejores en lo deportivo" sino aprovechar "la visibilidad" que suponen unos Juegos Paralímpicos para que "transmitan algún mensaje" como ya hicieron en Rio 2016, cuando, "por sugerencia del CPE", tuvieron el recordado "guiño" a la figura de Joan Miró que "quedó fantásticamente bien".



De ahí, nacieron las ideas de las camisetas de entrenamiento con sushi estampado como "guiño a Japón" y con la llama paralímpica, diseñada por el grafitero Pablo Borrasca, y la de una de las famosas Meninas de Diego Velázquez, obra de Manuel Valdés y que irá en el polo del desfile de la Ceremonia de Inauguración.



"Somos muy afortunados porque tenemos mucha gente buena que nos ayuda y hace posible que cumpláis vuestros sueños como lo son una treintena de marcas ejemplares de este país y que han dicho que no se van en el momento más difícil que están viviendo como el resto de la sociedad", afirmó Miguell Carballeda, presidente del CPE.



El dirigente reconoció que al movimiento paralimpico español le ha "costado" llegar a su actual momento y lamentó que todavía exista "tanta incomprensión" y que no se termine de ver "esa igualdad", pero se mostró satisfecho de tener en el acto "gente comprometida con la sociedad" como 'Luanvi' o la Fundación Trinidad Alfonso.



"Para estar a la altura en los Juegos hay tener la mejor equipación y vais a sorprender en Japón, sobre todo a los japoneses que les encanta la cultura española", remarcó Carballeda, que elogió "lo importante de tener buenos amigos" como la Fundación Trinidad Alfonso, que fue la que les puso en contacto con la marca deportiva valenciana, "un ejemplo de empresa", cuando el equipo se quedó sin proveedor.



FRANCO: "ES UNA EQUIPACIÓN ESTUPENDA"



También participó en el acto, a través de un video, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, que resaltó a los deportistas paralímpicos que son "fundamentales para el deporte español" y que la de 'Luanvi' es una "equipación estupenda". "Tenemos que poner en valor a las marcas españolas que forman una parte importante de la industria del deporte", confesó.



"Soy consciente del esfuerzo que habéis realizado este último año y de la lealtad, rigor y visión colectiva de país del CPE. Las medallas en Tokio son importantes, pero lo es más el afán de superación y el ejemplo que dais día a día a la sociedad española y que hace que nos sintamos orgullosos", expresó.



Por su parte, Pilar Bernabé, concejala de Deportes del Ayuntamiento Valencia, recordó a los deportistas que las camisetas que van a lucir en Tokio llevan "un escudo" de la ciudad como es la marca deportiva. "Muchas gracias por hacer de embajadores", subrayó la edil, que remarcó que la ciudad "cree profundamente en el deporte para todos".



Finalmente, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, tampoco olvidó que "la Comunidad Valenciana es una de las cunas del deporte adaptado" y que gracias a "deportistas ejemplares" como David Casinos y Ricardo Ten se ha quedado en la región "un grupo multidisciplinar muy potente"



"Empezamos en 2013 y tenemos al CPE como aliado y maestro, porque reconocemos nuestra ignorancia en el inicio y luego hemos ido lanzando proyectos conjuntos como las becas del Proyecto FER donde hay 23 paralímpicos de los 150", añadió el directivo, que simplemente actuó "de Celestina" cuando en 2016 puso en contacto al comité con 'Luanvi', "una marca valenciana que se siente orgullosa de sus orígenes". "Con buenos compañeros es imposible que salga algo mal", sentenció.