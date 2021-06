J Balvin revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Míralas aquí!

J Balvin (@jbalvin) causó furor en Interne por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 3.488.946 de interacciones entre sus aficionados.

#TBT No muchos saben esto pero el ¿Que Más Pues? Challenge empezó con @jlo 😂😂😂😂 #QueMasPues





Solo hazlo. Sé tú, sin importar lo que los otro digan. Just do it. Jose





Que más pues ? 💕🌸🌷 @maria_becerra22 #quemaspues





Las 50 sombras de J 😂😂😂#Jose





¿QUE MAS PUES? Que no te de oso hacer el challenge duet en tiktok. Te espero @maria_becerra22

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.