Irene Rosales guarda silencio tras la polémica de la comunión del hijo de Kiko y Jessica Bueno

La polémica vuelve a rodear a Kiko Rivera, aunque en esta ocasión no es nada relacionado con Isabel Pantoja, sino con la madre de su hijo Francisco, Jessica Bueno. La decisión de la modelo de no invitar a ningún miembro de la familia Rivera Pantoja - a excepción del propio Kiko, de su mujer Irene Rosales y de sus dos hijas, Ana y Carlota - al bautizo y comunión del hijo que tuvo con el Dj, ha levantado una gran polvareda.



Las lágrimas de Anabel Pantoja en 'Sálvame' por no haber sido invitada a uno de los días más importantes en la vida de su 'sobrino' Fran provocaba que Kiko entrase en directo en el programa para consolar a su prima y confesarle que su ausencia se debía a los deseos de Jessica, ya que si por él fuese toda su familia habría estado presente en el evento.



Visiblemente molesto, Kiko confesaba que había respetado los deseos de su ex por su hijo y señalaba que en los últimos ocho años había aguantado muchas cosas que no había hecho públicas. Unas palabras que provocaban que Jessica, dolida, estallase por redes sociales, reivindicando su derecho a invitar a las personas presentes en la vida de su hijo en un día en el que ella se encargó de todo - ya que además se bautizaba el Jota, el hijo que tiene con Jota Peleteiro - y en el que solo estuvieron presentes las personas más cercanas, y señalando indignada que no entendía este circo y esta falta de respeto cuando ella intentó hacerlo lo mejor posible y más en su estado, puesto que está embarazada de 8 meses.



Unas palabras que desentierran el hacha de guerra entre Jessica y Kiko después de una temporada de buena relación entre ambos y sobre las que le hemos preguntado a Irene Rosales. En su línea de discreción - y reservándose para su reaparición este fin de semana en 'Viva la vida' - la sevillana prefiere guardar silencio y no comentar qué le parece la polémica de la comunión ni cómo está su marido tras el estallido de la madre de su hijo Francisco en redes sociales.



Con un "no voy a hablar nada de este tema, lo siento mucho", Irene deja claro que, por lo menos por el momento, no va a confesar qué le parece que Jessica no invitase a ningún miembro de la familia Rivera Pantoja a la comunión del hijo mayor de Kiko.