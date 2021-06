"In the Heights" inicia añorado momento para latinos en cine

This image released by Warner Bros. Pictures shows director John Chu, left, and Lin-Manuel Miranda on the set of "In the Heights." (Macall Polay/Warner Bros. via AP)

NUEVA YORK (AP) — Color. Baile. Música. Alegría. ¡Todo un elenco latino!

El entusiasmo por “In the Heights” (“En el barrio”) ha generado gran expectativa para los hispanos en Estados Unidos, un grupo históricamente infrarrepresentado y ampliamente encasillado en la pantalla. Y con próximos títulos como “Cinderella” (Cenicienta) con la cantante cubanoamericana Camila Cabello, “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” (“Duro de cuidar 2”) con la estrella mexicana Salma Hayek y la nueva “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg, es sólo el comienzo de una serie de producciones que colocan al frente a los latinos.

“In the Heights”, que se estrena el viernes, es una adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes laureado con el premio Tony sobre las luchas y esperanzas de una comunidad en el vecindario neoyorquino de Washington Heights. Muchos esperan que la cinta, dirigida por Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”), marque un nuevo comienzo en Hollywood para la minoría más grande del país — un comienzo que refleje los cambios que ya han ocurrido para actores y creadores negros y de origen asiático.

“Sabes, cada década hay un: ‘¿Se abrirá paso esta película? ¿O se abrirá paso este estilo de música en particular? ¿O este artista o cantante? ¿Abrirán ellos las puertas a una especie de explosión?’”, dice Jimmy Smits, quien es de origen puertorriqueño. “Creo que la dinámica en este momento en términos de dónde estamos culturalmente, en términos de nuestra población y del poder adquisitivo potencial que tenemos, ... el universo se alineó de una manera agradable”.

“Tienes este hermoso collage de gente en la comunidad”, agrega el veterano astro de “NYPD Blue” y “The West Wing” sobre “In the Heights”, en la que interpreta a Kevin Rosario, un padre soltero dueño de una línea de taxis. “Es la experiencia de los inmigrantes que han sido parte del tejido de este país desde el principio. Y es positiva. Así que creo que necesitamos eso ahora mismo después de la pandemia”.

John Leguizamo coincide.

“Creo que ‘In the Heights’ va a ser EL proyecto que finalmente cambie todo esto”, dice el actor y dramaturgo colombiano-estadounidense, que comenzó su carrera en el cine y la TV pero que, al igual que Miranda, encontró dónde contar sus historias — y la validación a su trabajo — en Broadway y off-Broadway.

Leguizamo, que en 2018 recibió un premio Tony especial por su trabajo y compromiso para traer historias y audiencias diversas a Broadway a través de obras unipersonales como “Freak”, “Ghetto Klown” y “Latin History for Morons”, dice que durante más de 30 años estuvo proponiendo historias en Hollywood.

“Empecé a creer que tal vez no sabía escribir, tal vez simplemente no sé presentar mis ideas, porque todas mis historias fueron rechazadas”, dice. “Y entonces comencé a darme cuenta, ‘¡Dios mío, es porque era contenido latino!’ No sabían qué hacer con él”.

“No estaban rechazando mi capacidad, estaban rechazando mi cultura”.

Alcanzó el éxito en las tablas “porque no hay porteros en el teatro”, dice. “Sólo necesitaba escribir algo genial, conseguir que alguien lo produjera y el público estaba tan hambriento. ¡Se morían por verse a sí mismos!”

Casi 60 millones de hispanos vivían en Estados Unidos para 2018, según la Oficina del Censo. Y muchos son cinéfilos devotos: los latinos lideran la taquilla con el 29% de las entradas vendidas, según el informe más reciente de la Motion Picture Association.

Sin embargo, sólo representan el 4,5% de todos los personajes con diálogo o nombrados y apenas un 3% de los actores principales o coprotagonistas, de acuerdo con un estudio de 2019 de 1.200 películas populares estrenadas entre 2007 y 2018 realizado por la Iniciativa de Inclusión Annenberg.

El reconocimiento de la Academia ha sido igualmente esquivo. Los Oscar de este año presentaron una lista diversa de nominados, pero no incluyeron actores latinos.

“Creo que nuestra ausencia en los Oscar fue espantosa”, dice Leguizamo. Pero “los Oscar son el síntoma; la enfermedad es Hollywood. Necesitamos más ejecutivos latinos tomando decisiones”.

En 1951, el puertorriqueño José Ferrer fue el primer actor latino en recibir un Premio de la Academia por su papel protagónico en “Cyrano de Bergerac”. La misma década, Anthony Quinn, nacido en México, obtuvo dos como actor de reparto, por “Viva Zapata!” de 1952 y “Lust for Life” (“Sed de vivir”) de 1956. La puertorriqueña Rita Moreno fue la primera latina galardonada con el Oscar a la mejor actriz de reparto, en 1962, por su interpretación de Anita en “West Side Story”.

Desde entonces, sólo un latino más fue reconocido en la categoría de actor de reparto: el puertorriqueño Benicio del Toro por “Traffic” del 2000. Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz recibieron honores por sus actuaciones de reparto en 2008 y 2009, por “No Country for Old Men” (“Sin lugar para los débiles”) y “Vicky Cristina Barcelona”, respectivamente. La actriz keniana Lupita Nyong’o, quien nació en México, se alzó con el mismo premio en 2014 por “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”).

Ninguna latina ha ganado el Oscar a la mejor actriz y pocas han sido consideradas. Hayek fue nominada en 2003 por “Frida”, una película en inglés, pero otras contendientes compitieron por sus trabajos en otros idiomas: Fernanda Montenegro por “Central do Brasil” (“Estación central”) de Brasil, Catalina Sandino Moreno por la colombiana “María, llena eres de gracia” y Yalitza Aparicio por la mexicana “Roma”.

Rita Moreno, una actriz laureada con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony con una carrera que abarca más de siete décadas, dice que ha visto grandes avances para las mujeres y otras minorías en Hollywood.

“Lo que todavía me preocupa profundamente es que los hispanos no han logrado hacer pie en nuestra profesión”, dijo la actriz a la AP en una entrevista previa al estreno del documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”. “No sé qué diablos está mal. No sé qué es lo que no funciona. La comunidad negra lo ha hecho increíblemente bien y no tengo más que una profunda admiración por la comunidad profesional negra. Lo han logrado y creo que podemos aprender algunas lecciones de ellos. Pero, ¿dónde está nuestro ‘Moonlight’ (‘Luz de luna’)? ¿Por qué no avanzamos?”

Moreno señaló que la identidad latina a menudo tiene raíces en países específicos.

“Es muy complicado. La gente se olvida de que no somos solo hispanos”, dice. “Quizás la respuesta, o el principio de la respuesta, radique en algún tipo de cumbre”.

A sus 89 años, y pese a todos los títulos que están por estrenarse, no espera que eso ocurra en su vida: “Mi edad lo prohíbe. Pero claro que espero que algo suceda. No puedo creer que todavía estemos luchando de esta manera”.

Detrás de las cámaras, muchos artistas latinoamericanos han sido reconocidos en los Oscar en diferentes áreas, más reciente y preeminentemente los “Tres Amigos” mexicanos: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, todos directores ganadores del Premio de la Academia.

Leguizamo, quien ha sido muy vocal sobre la falta de representación en Hollywood, los incluye en la lista de logros: “Son de nuestra cultura y son como nosotros. Sólo desearía que fuera más fácil triunfar en Estados Unidos como un artista latino”.

Sin embargo, dice que ha visto un cambio importante durante la pandemia de COVID-19 y con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter.

“Los estudios despertaron”, dice Leguizamo, quien ahora está en conversaciones para dirigir algunos proyectos, incluido uno escrito por él. “Creo que todo el mundo se está moviendo para volverse inclusivo. Lo veo de pequeños productores, de directores en sus oficinas, en sus castings. Lo veo en Viacom. Lo veo en Univision. Lo veo en Netflix. ¡Lo veo en todos lados!”

El público también lo verá a partir de este verano boreal con estrenos como “The Forever Purge” (“La purga por siempre”) de Everardo Gout con Ana de la Reguera, ambos mexicanos; “OLD” (“Viejos”) de M. Night Shyamalan, con el actor mexicano Gael García Bernal, y “No Sudden Move” de Steven Soderbergh, con Benicio del Toro.

“West Side Story” de Spielberg, cuyo estreno está programado para el 10 de diciembre, incluye esta vez un elenco latino. Muchos “puertorriqueños” en la original eran actores blancos maquillados de morenos. Y aunque la película musical de 1961 fue ampliamente exitosa, también fue criticada por retratar a los latinos de una manera estereotípica.

Más allá de eso, los estudios están trabajando en una nueva versión de “The Father of the Bride” (“El padre de la novia”) con Gloria Estefan y Andy García, ambos cubanos-estadounidenses. Y “Encanto”, la primera cinta de Walt Disney Animation Studios codirigida por una mujer latina — Charise Castro Smith — sobre una niña colombiana frustrada por ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos, también se estrenará este año.

“A veces es aterrador”, dice Castro Smith, quien es de ascendencia cubana, “pero también es una de las razones por las que decidí hacer esto, porque significa muchísimo para mí que los niños de todo el mundo puedan verse a sí mismos representados de una manera positiva y que se sientan vistos”.

Anthony Ramos, quien encabeza el elenco de “In the Heights” como Usnavi, el personaje originalmente interpretado por Miranda en el teatro, dice que este “es un momento hermoso e increíble en el que podemos aprovechar que Hollywood sea receptivo a lo que sucede naturalmente en las calles”.

Spike Lee y “Black Panther” ayudaron a allanar el camino para que Miranda “se escribiera a sí mismo en la historia”, dice Ramos. “Nadie iba a escribir este papel para él”.

En cuanto a Miranda, quien se convirtió en un superastro con el éxito de Broadway “Hamilton” y desde entonces también trabaja en cine y televisión, “In the Heights” se anticipó a los tiempos que vivimos y ahora confía en que el público de color apoyará la película.

“Somos parte de una serie de voces más amplia”, dijo Miranda a la AP. “Recuerdo lo importante que fue para mí apoyar el fin de semana de estreno de ‘Black Panther’, apoyar el fin de semana de estreno de ‘Crazy Rich Asians’, votar con mi billetera, apoyar el fin de semana inaugural de ‘Minari’. Si quieres ver historias nuevas y más ricas de las que has escuchado, vota por ellas con tu billetera”.

