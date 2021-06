Hungría.- Bruselas lanza un procedimiento de infracción contra Hungría por el cierre de una radio independiente

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abre un procedimiento de infracción contra Hungría por el cierre de Klubradio, considerada la última emisora independiente del país.



La decisión llega después del fallo del Consejo de Medios de Hungría de rechazar la solicitud de emisión de Klubradio alegando motivos que Bruselas considera "muy cuestionables".



En un comunicado, el Ejecutivo europeo ha asegurado que la negativa a renovar los derechos de emisión de la radio independiente es "desproporcionada" y "no trasparente" y ha apuntado a que supone una quiebra del derecho europeo. "La Comisión también considera que la ley nacional de medios se ha aplicado de forma discriminatoria en este caso particular", ha añadido Bruselas.



La notificación por carta a las autoridades húngaras pone en marcha el reloj de la Comisión y da ahora dos meses a Budapest para responder a las preocupaciones comunitarias.



Bruselas ya se puso en contacto el pasado mes de febrero por el caso de la emisora. El asunto de Klubradio se suma a las preocupaciones previas de Bruselas por la libertad de prensa en Hungría, algo que ya apuntó en su informe anual sobre Estado de Derecho de la UE el pasado septiembre.



Por su lado, el Gobierno húngaro aduce que la emisora ha cometido numerosas irregularidades y su cierre no obedece a cuestiones políticas ni a una intervención del Gobierno de Viktor Orban.