Guillermo Maripán: "Lo mejor que puedes hacer contra Messi es pedir ayuda"

Lionel Messi de Argentina recibe ayuda para levantarse por parte de Guillermo Maripán de Chile, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Único de Santiago del Estero (Argentina), el pasado 3 de junio de 2021. EFE/Juan Mabromata/Pool

Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- El seleccionado chileno y destacado zaguero del AS Mónaco, Guillermo Maripán, se refirió este miércoles al desafío que significa marcar a rivales de la talla de Luis Suárez o Lionel Messi, señalando sobre este último que para frenarlo es necesario el auxilio de "dos o tres" compañeros.

"Lo mejor que puedes hacer contra Messi es llamar a un compañero para que te ayude, incluso dos", apuntó el central de La Roja en entrevista con el medio británico Daily Mail.

Maripán ya enfrentó al astro del Barcelona por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022 a principios de junio, donde Chile empató 1-1 como visitante frente a la Albiceleste.

No fue un partido fácil para el ex Deportivo Alavés, pues el único gol argentino fue un penal que el juez del encuentro sancionó luego de chequear la jugada en el VAR, donde Maripán engancha al delantero Lautaro Martínez en el corazón del área chilena.

Frente a Bolivia, el pasado martes, la historia se repitió: La Roja igualó 1-1 defendiendo la localía y, luego de dominar el juego durante todo el partido, el árbitro sancionó con el VAR una mano de Maripán que le dio el empate a la Verde desde los 12 pasos.

Consultado sobre el ariete uruguayo Luis Suárez, Maripán afirmó que es "un poco más difícil de marcar por como se mueve, su físico, metiéndose entre los defensores y por la inteligencia que tiene".

El jugador, formado en Universidad Católica, agregó que el "9" charrúa "nunca se tiene por un segundo", y que "gasta todo el duelo en moverse, cambiar posición, saltar, así que es el tipo de delantero con que se hace complejo tratar".

FAVORITO PARA LA COPA

Ya está en marcha la cuenta regresiva para el inicio de la Copa América en Brasil y las selecciones afinan sus preparativos.

Chile, que ya ha levantando dos copas de este certamen internacional, debe ser uno de los "favoritos" a juicio del formado en Universidad Católica.

"Para mí tiene que estar Chile -entre los favoritos-. Brasil, el actual campeón, es fuerte. Argentina y Uruguay tienen muy buenos equipos y Perú también es fuerte, juegan muy bien", apuntó el central chileno.

Maripán también tuvo palabras para su entrenador en el combinado chileno, Martín Lasarte, quien ya le impartió órdenes en Universidad Católica cuando el zaguero de 27 años saltaba al fútbol profesional en su país natal.

"Es un entrenador nuevo, pero no es completamente nuevo para mí, porque estuve con él hace mucho tiempo y es bueno volver a estar en esta situación", afirmó.

Chile debutará por Copa América ante Argentina el próximo lunes 14 de junio, para luego enfrentar a Bolivia y Uruguay.