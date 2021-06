Grealish asegura que está en Eurocopa gracias a consejos de Southgate

El atacante inglés Jack Grealish piensa que la conversación franca y directa que mantuvo con el seleccionador Gareth Southgate a principios de temporada le dio la confianza que necesitaba para hacerse con un hueco en la convocatoria de la Eurocopa-2020, dijo este miércoles en Burton-on-Trent.

El capitán del Aston Villa ha estado brillante esta temporada, hasta el punto de que se rumorea con el interés del Manchester City, campeón de la Premier League.

Southgate, parece que reticente durante mucho tiempo, no llamó a Grealish a la selección hasta septiembre de 2020.

El futbolista de 25 años explica que tuvo una conversación franca de una hora con su seleccionador, destinada a hacerle pasar al siguiente nivel.

"Es el entrenador de Inglaterra así que evidentemente es un gran técnico. Ha ayudado a mi juego enormemente", aseguró Grealish en rueda de prensa.

"A principios de temporada le pregunté qué podía mejorar en mi juego. No voy a entrar en detalles pero me habló de varias cosas que podía cambiar. Creo que ha funcionado porque desde entonces he jugado siete partidos" con Inglaterra, añadió el de Birmingham.

Grealish es consciente de la enorme competencia que tiene de cara al primer partido de la Eurocopa contra Croacia, el domingo en Wembley. Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Bukayo Saka y Jadon Sancho aspiran a los dos puestos en el ataque al lado del inamovible Harry Kane.

El delantero del Tottenham es precisamente el jugador a quien Grealish ha pedido más consejos desde su llegada a los 'Three Lions'. "No hay nadie mejor para aprender que Harry Kane. Ver con qué cuidado se prepara. Para mí es una de las razones por las que está en lo más alto", cerró Grealish.

kca/bvo/gh/dr