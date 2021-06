Fútbol/Selección.- La Comunidad de Madrid cree que plantear la vacunación a la selección ahora "no tiene ningún sentido"

04-06-2021 El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, interviene en la clausura del dispositivo sanitario instalado en el Ayre Gran Hotel Colón, a 4 de junio de 2021, en Madrid, (España). El Ayre Gran Hotel Colón, el primer hotel medicalizado de España abierto con motivo de la pandemia de Covid-19, dejará de atender a pacientes contagiados desde este viernes 4 de junio de 2021 tras haber alojado a más de 2.000 durante la crisis sanitaria. DEPORTES Óscar Cañas - Europa Press



Madrid apoyará el documento de Sanidad en el Consejo Interterritorial si tiene carácter de recomendación



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha cuestionado este miércoles la propuesta del Gobierno central de vacunar a los futbolistas de la selección española de cara a la Eurocopa y ha afirmado que "no tiene ningún sentido plantearlo en este momento".



Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras visitar una nueva sala de hemodinámica infantil en el Hospital Gregorio Marañón, donde ha calificado de "sorprendente" que cada vez que haya una situación de conflicto el Gobierno la traslade al Consejo Interterritorial y no lo haga en decisiones de "mucho mayor calado" desde un punto de vista clínico.



"Desde el punto de vista clínico vacunar ahora a la selección (...) no sé si tiene sentido, y más cuando nosotros hemos hecho propuestas en la Comisión de Salud Pública dentro de la estrategia nacional para contemplar el haber vacunado a algunos pacientes crónicos que entendíamos que era más prioritario", ha destacado.



Al hilo, ha criticado que se proponga esta decisión fuera de la estrategia nacional de vacunación y ha aseverado que no son las comunidades autónomas "las que tienen que tomar esta decisión".