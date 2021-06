Fútbol/Selección.- Jorge Vilda: "Estamos en buen momento, todo tiene buena pinta, pero ahora hay que ganar los partidos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, afirmó que el equipo vive un "buen momento" y todo lo que rodea a la nueva generación de jugadoras "tiene muy buena pinta", pero espetó a "ganar los partidos, competirlos y demostrar la seña de identidad" del combinado nacional: "las ganas de ganar"



"Estamos preparados para el partido ante Bélgica, es una selección clasificada para la Eurocopa como primera de su grupo. Ha marcado más de cuatro goles por partidos y en los dos últimos enfrentamientos con ellas han acabado en empate. No conseguimos hacer nuestro juego, no acabamos contentos y esperamos que mañana cambie la tónica y podamos conseguir la victoria", apuntó Vilda en la rueda de prensa previa al partido amistoso de este miércoles contra las belgas



Preguntado por las dimensiones del estadio de Santo Domingo, escenario del partido, el míster nacional dijo que están acostumbrados al 105x68, "es lo que más se repite". "Pero si nos encontráramos un campo más estrecho es verdad que nos puede perjudicar por nuestra forma de jugar. Pero repito, las jugadoras están acostumbradas jugar en espacios reducidos y contrarrestar esos sistemas ultradefensivos que nos plantean los equipos", analizó.



Además, Vilda destacó que todas las posibles debutantes en esta convocatoria: Claudia Pina, Athenea del Castillo y Amaiur Sarriegi. "Todas las jugadoras jóvenes que han entrado en esta concentración se han adaptado muy rápidamente porque se viene trabajando con ellas desde pequeñas con las misma metodología -adaptada a cada edad- y con el trabajo de las capitanas. Si yo fuera canterano me encantaría encontrarme un equipo así", dijo el seleccionador español.



"Ellas están aprendiendo un montón y están siempre con los ojos abiertos. Con la ilusión de entrenar y si pueden, debutar", añadió Vilda, antes de asegurar que se trata de la selección "más prometedora" de esta temporada. "Y la siguiente estaremos también en la más prometedora, y el siguiente será el año del fútbol femenino, y el siguiente también. Eso hablará de la evolución del fútbol femenino", comentó.



"Estamos en un buen momento, todo lo que rodea tiene muy buena pinta pero ahora hay que jugar los partidos, competirlos y ganarlos. Una de las señas de identidad de esta selección son las ganas de ganar. Tanto mañana como el martes que viene debe ser así", añadió sobre los duelos ante Bélgica y Dinamarca, ambos en Alcorcón.



ALEXIA PUTELLAS: "TENDREMOS PROBLEMAS SI NO ESTAMOS AL CIEN POR CIEN"



Por su parte, la capitana de la selección española, Alexia Putellas, aseguró que si no ofrecen su mejor nivel tendrán "problemas". "Al final, todo partido internacional, si no estamos al cien por cien tendremos problemas. Bélgica nos exigirá como nos exigen todos estos partidos. Tienen buenas jugadoras y espero que sea un partido bonito de ver, de jugar y de competir", indicó.



La jugadora del FC Barcelona, preguntada sobre la acumulación de partidos, restó importancia al calendario tan cargado. De hecho, se reafirmó en que ese es el objetivo. "Somos jugadoras profesionales, nos cuidamos y entrenamos para competir 50-60 partidos al año y ese es el objetivo cuando empiezas la pretemporada", manifestó.



"Queremos hacer el máximo para jugar los máximos posibles. Toda jugadora quiere jugar partidos y luego el míster, en este caso el seleccionador, es quien elige y cada uno hace su trabajo. El nuestro es cuidarnos y rendir", agregó Putellas.



En otras cuestiones, la capitana española dijo que no es "nadie" para dar "consejos a las más jóvenes". "Que intenten disfrutar pero venimos a ganar", además de reconocer el talento de su compañera Claudia Pina, convocada tras la baja de Jennifer Hermoso. "La conocemos de las categorías inferiores y lleva haciendo muy buenos años mucho tiempo. Depende de ella que en el futuro marque la diferencia", finalizó Alexia incidiendo que tienen "mucha ilusión" por la próxima Eurocopa.