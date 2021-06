Fútbol.- Brasil sigue firme en las Eliminatorias Sudamericanas para Catar y Argentina desperdicia un 0-2 en Colombia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La selección brasileña mantuvo su gran inicio en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar de 2022 y sumó este martes su sexta victoria al batir a domicilio a Paraguay (0-2) y aventajar ya en seis puntos a Argentina, que empató en Colombia pese a ir ganando 0-2.



Brasil sigue firme en la fase de clasificación y cuenta todos sus partidos por victorias. Este último, disputado en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, le valió además para acabar con 35 años sin poder vencer al combinado guaraní a domicilio en las Eliminatorias Sudamericanas.



El conjunto de Tite aparcó de su cabeza la Copa América y la polémica que se está generando sobre si Brasil debe albergarla o no por su situación con el coronavirus. Lo hizo liderado por Neymar Jr, que firmó una actuación destacada con gol y asistencia para una 'canarinha' que continúa muy firme en defensa.



El delantero del Paris Saint-Germain abrió el marcador con su gol internacional número 67 a los cuatro minutos a pase de Gabriel Jesus, una ventaja que permitió a la pentacampeona del mundo controlar el partido, aunque Ederson tuvo que realizar una gran intervención a disparo de Alderete para evitar el 1-1. Pese a su superioridad, Brasil no sentenció hasta el descuento del segundo tiempo por medio de Lucas Paquetá, que no perdonó una asistencia de Neymar.



Por su parte, a seis puntos del combinado brasileño se encuentra ya Argentina que se dejó puntos por segundo partido consecutivo al empatar a dos goles en su visita a Colombia, pese a que antes de los diez minutos ganaba por 0-2 y por culpa de un gol en el minuto 94.



Las cosas se le pusieron muy bien a los de Lionel Scaloni en Barranquilla donde los tempraneros goles de Romero (minuto 3) y Paredes (minuto 8) fueron claves para asentarse en el campo y ofrecer su mejor versión en la primera parte.



Sin embargo, en la segunda bajó el ritmo y el dominio, y un penalti un tanto innecesario de Otamendi permitió a los de Reinaldo Rueda acortar distancias por medio de Muriel. Ospina mantuvo con vida a los locales con dos buenas intervenciones ante un Messi menos protagonista y otra ante Lautaro Martínez. Colombia finalmente encontró un punto en el 94 con el tanto de Borja tras un error de Juan Foyth, jugador del Villarreal.



Además, Ecuador se mantiene tercera en la clasificación pese a perder en casa ante Perú por 1-2, con gol del rayista Luis Advíncula, ya que ninguno de sus perseguidores fue capaz de ganar ya que, además de la derrota paraguaya y el empate colombiano, Uruguay tampoco pasó de otro empate sin goles, esta vez en Caracas ante Venezuela, y tras un flojo partido. Chile no aprovechó estos tropiezos y también empató (1-1) en casa ante Bolivia.