Francia.- Macron mantendrá sus contactos con la población pese a la bofetada recibida durante un acto público en Francia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha asegurado este miércoles que el presidente del país, Emmanuel Macron, seguirá manteniendo contactos con la población pese a la bofetada recibida el martes durante un acto público en la provincia de Drome, suceso que se saldó con dos detenidos.



El portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, ha resaltado en declaraciones a la emisora francesa Europe1 que el suceso fue "un hecho aislado" y ha hecho hincapié en que "no es representativo de la sociedad francesa". "El presidente de la República va a un contacto sin filtro con los franceses y, en el 99,9 por ciento de los casos, va bien", ha explicado.



Sin embargo, ha pedido "no banalizar" la agresión sufrida por Macron y ha destacado que se trata de un suceso "grave". "Toda forma de violencia es grave, también cuando alcanza a un depositario de la autoridad pública, ya sea un alcalde, un diputado o un funcionario", ha argüido.



Attal ha resaltado que "es importante que haya una denuncia unánime" del suceso y "una unión republicana absoluta en torno a la figura del presidente de la República". Asimismo, ha reconocido que "existe cólera" entre la población, si bien ha agregado que la mayoría de la gente "sabe expresarla en el marco del debate y del voto".



De esta forma, ha subrayado que el agresor, identificado como Damiel Tarel y descrito por los medios franceses como un seguidor de la extrema derecha y la historia medieval, "no es el señor Todo el Mundo". El hombre, detenido inmediatamente después, proclamó el grito de guerra realista "Monjoie Sant Denis" antes de decir "abajo el macronismo" y abofetear al presidente.



Junto a él fue detenido uno de sus acompañantes, Arthur C., en cuya vivienda han sido halladas armas y un ejemplar de 'Mein Kampf', escrito por Adolf Hitler, durante los registros realizados durante las últimas horas, tal y como ha recogido la cadena de televisión francesa BFMTV.