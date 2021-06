Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para frenar la influencia económica de China

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Senado de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para frenar la influencia económica de China con el que se prevé la inversión de más de 200.000 millones de dólares (algo más de 16,4 millones de euros) en tecnología, ciencia e investigación en el país norteamericano.



El proyecto de ley ha contado con 68 votos a favor, la mayoría de los demócratas, a excepción del senador Bernie Sanders, y con la de 19 republicanos, frente a 32 votos en contra, según recoge CNN.



El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, uno de los principales valedores de este proyecto, ha declarado antes la votación que "cuando todo esté dicho y hecho, el proyecto de ley pasará a la historia como una de las cosas más importantes que ha hecho esta cámara en mucho tiempo", según recoge la agencia Bloomberg.



"Quien gane la carrera hacia las tecnologías del futuro será el líder económico mundial, con profundas consecuencias también para la política exterior y la seguridad nacional", ha añadido.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aplaudido la decisión del Senado. "Esta legislación aborda elementos clave que se incluyeron en mi Plan de Empleo Estadounidense, y este esfuerzo bipartidista me alienta para promover esos elementos por separado a través de este proyecto de ley", ha dicho en un comunicado de la Casa Blanca.



"Estamos en un concurso para ganar el siglo XXI y hace tiempo que lo iniciamos", ha expresado Biden así como ha considerado que ya que "otros países continúan invirtiendo en su propia investigación y desarrollo", Estados Unidos no puede arriesgarse "a quedar atrás".



"Estados Unidos debe mantener su posición como la nación más innovadora y productiva en el mundo", ha zanjado.



La medida, aunque cuenta con el respaldo de la Administración Biden, aún debe ser aceptada por la Cámara de Representantes, cuyos líderes aún no se han comprometido públicamente con esta. En este sentido, Biden ha mostrado su interés en "trabajar con la Cámara de Representantes en esta importante legislación" y, así, "convertirla en ley lo antes posible".