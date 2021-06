El Villarreal debe decidir el futuro de sus seis laterales izquierdos

El defensa del Villarreal Jaume Costa (d). EFE/Kiko Huesca/Archivo

Vila-real (Castellón), 9 jun (EFE).- El Villarreal deberá decidir en las próximas semanas el futuro y la planificación de su banda izquierda en defensa, la más poblada y con más efectivos de nivel de su historia, ya que cuenta con seis efectivos en esa demarcación.

En la actualidad tienen contrato los laterales zurdos Alberto Moreno, Pervis Estupiñán, Alfonso Pedraza, Jaume Costa, Xavier Quintillà y Enric Franquesa, una situación que viene dada por la lesión de Alberto Moreno a principios de la temporada pasada, lo que propició la continuidad de Jaume Costa y el fichaje de Pervis Estupiñán, con la idea de poder tener reforzada esa demarcación.

Con ello el club cuenta con tres jugadores de nivel como Alberto Moreno, Pervis Estupiñán y Alfonso Pedraza, lo que invita a pensar en la posible salida de uno de ellos, ya que son tres jugadores con sueldos altos y con opciones de recalar en otro club.

En el caso de Jaume Costa, el capitán del equipo villarrealense acaba contrato y aunque el club no le ha comunicado nada, todo hace indicar que no va a seguir.

A ellos se suman los casos de los jóvenes Xavier Quintillà y Enric Franquesa, cedidos al Norwich el primero y el Girona el segundo, y que deben regresar a la disciplina de la entidad castellonenses, aunque sus opciones de seguir no parecen fáciles ante la competencia que tienen, por lo que también se deberá decidir sobre su futuro.