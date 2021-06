El Salvador aprueba el uso de bitcóin como moneda de curso legal

Nayib Bukele

(Bloomberg) -- El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar formalmente el bitcóin como moneda de curso legal después de que el presidente Nayib Bukele anunciara que el Congreso aprobó su histórica propuesta.

El presidente más joven de América Latina, conocido por romper con las normas, dijo en Twitter que la legislación fue aprobada en el Congreso por una “supermayoría“.

El mandatario, de 39 años, ha dicho anteriormente que el bitcóin podría impulsar la economía, ayudar a contrarrestar la baja tasa de bancarización de El Salvador y facilitar el envío de remesas, que ascienden a US$6.000 millones al año.

El riesgoso plan para aumentar el uso de la volátil moneda se suma a los argumentos alcistas, justo cuando el token lucha por recuperarse de la dramática caída del mes pasado.

El presidente del banco central de El Salvador, Douglas Rodríguez, dijo el martes en una entrevista en la televisión estatal que el bitcóin ya se usa en el país y “no es algo que la gente deba temer”, aunque agregó que no reemplazará al dólar estadounidense.

El bitcóin se ha desplomado desde un récord de casi US$65.000 a mediados de abril, afectado, en parte, por las críticas del multimillonario Elon Musk por la cantidad de energía que necesitan los servidores que lo sustentan.

El endurecimiento del escrutinio regulatorio en países como China también ha agravado el sentimiento, y la idea de que un mayor número de inversionistas convencionales se interesen la moneda se ha visto afectada. Pero los fieles al bitcóin dicen que son reveses temporales y que el papel de la moneda virtual se ampliará.

El bitcóin subía 3,8% a US$34.923 el miércoles a las 9:35 a.m. ET, revirtiendo las pérdidas anteriores. El Bloomberg Galaxy Crypto ascendía 2,4%.

