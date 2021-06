El mal desempeño de digitales y tecnológicas le resta al Hang Seng un 0,13 %

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 9 jun (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió hoy un 0,13 %, lastrado por el mal desempeño de los títulos de las empresas digitales y tecnológicas.

El selectivo se dejó 38,75 puntos hasta los 28.742,63, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, retrocedió un 0,23 %.

Inmobiliaria fue el único de los subíndices en registrar ganancias (0,93 %). Comercio e Industria se dejó un 0,07 %, Servicios, un 0,4 %, y Finanzas, un 0,45 %.

No hubo un solo título en el parqué hongkonés entre el sector inmobiliario que terminara en rojo. Link Reit no varió su cotización, si bien el resto obtuvieron ganancias comprendidas entre el 0,19 % de CK Asset y el 2,45 % de China Overseas.

Entre las tecnológicas, la telefónica Xiaomi perdió un 1,59 %, Techtronic Industries cayó un 0,37 % y AAC Technologies lo hizo en un 0,27 %.

Las digitales sufrieron también serios reveses, como el -1,28 % de la plataforma de reparto de comida a domicilio Meituan o el -1,05 % del gigante del comercio electrónico Alibaba.

El día terminó en verde para las petroleras estatales: CNOOC logró avanzar un 2,97 %, por el 1,79 % de Petrochina y el 1,71 % de Sinopec.

Mismo color para las operadoras de telefonía China Unicom y China Mobile, que cerraron con ganancias del 0,24 % y del 0,51 %, respectivamente.

Entre las aseguradoras, en cambio, hubo de todo: AIA bajó un 0,67 %, Ping An creció un 0,06 % y China Life se mantuvo inmutada.

El volumen de negocio de la jornada fue de 116.380 millones de dólares de Hong Kong (14.998 millones de dólares, 12.306 millones de euros).