El Levante sacará abonos a la venta y retomará el plan de que todos los socios paguen

Valencia, 9 jun (EFE).- El Levante pondrá en marcha una campaña de abonos para la próxima temporada con cláusulas para cubrirse ante la evolución de la COVID-19 y retomará el plan previsto antes del estallido de la pandemia de que todos sus socios paguen, según confirmó el presidente Quico Catalán.

“Trabajamos bajo unas premisas en las que vamos a poner en marcha una campaña de abonos y de cierta normalidad en los planteamientos. Teniendo en cuenta de que siempre aparecerá la cláusula pandemia que siempre nos permitirá tomar otras decisiones. Si luego las decisiones del Gobierno nos impiden desarrollar lo que pensamos que podíamos llevar a cabo nos adaptaremos”, explicó en una comparecencia.

“Vamos a seguir con un proyecto que empezamos hace muchos años y que ha tenido un paréntesis propiciado por la pandemia. La temporada 21-22 pondremos en practica todas las medidas que tomamos hace año y medio en la que se premiará la fidelidad de los abonados pero todos van a pagar, lo harán más o menos en función de su implicación en los días de partidos, en renovaciones, altas...”, apuntó.

El dirigente dijo que tras invertir “en fidelizar y aumentar la masa social” ahora la idea es conseguir que los ingresos en esa parcela estén “a la altura” de equipos de su entorno en la Liga.

Catalán también destacó que este proyecto ha hecho que el impacto de la pandemia en las cuentas del club por la falta de aficionados en los estadios haya sido menor que para otros en este apartado.

“Al Levante ese porcentaje con respecto a sus ingresos no ha supuesto hasta la fecha una cantidad relevante porque hemos invertido en nuestra gente, en crear una nueva afición y en que nuestros antiguos abonados sean nuestros mejores prescriptores y en crear una nueva generación de aficionados y eso lo hemos conseguido”, se felicitó.

El presidente, eso sí, no obstante dijo que aún no saben cuánta gente podrá entrar en el Ciutat de València. “Ojalá pudiéramos dar algo de información en ese sentido. Lo que recibimos internamente son mensajes de que vamos por el buen cambio y que de cara al inicio de la temporada el porcentaje de asistencia puede ser superior al que tuvimos”, afirmó.

“Parece ser que sí van a volver y el porcentaje va a ser mucho mayor y no sólo en ciertas comunidades autónomas en las que los datos son mejores sino a nivel nacional”, destacó.

Catalán aseguró que volver a ver a gente en el estadio en el encuentro contra el Cádiz les transportó “a los mejores días” y señaló que es “muy bonito pensar en que parece que va a volver cierta normalidad”.

Además, agradeció a los trabajadores del club y a los seguidores su predisposición en este complicado año y medio. “Para nosotros ha sido mas de un año de dificultad como para todos y esta normalidad que empezamos a disfrutar lo valoramos mucho porque cuando pierdes algo lo valoras mucho más”, señaló.

“Han sido dos temporadas inusuales, complicadas en todos los sentidos, y queremos mandar un mensaje de agradecimiento a muchas personas, a muchos trabajadores del club, y a nuestra afición, a nuestra gente, porque pese a la distancia hemos sentido su cariño y el respeto a las decisiones que hemos ido tomando. La madurez de esta afición ha sido patente”, concluyó.